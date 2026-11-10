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Imola’nın 2026 sezon finali hayali sona erdi: Katar ve Abu Dhabi hâlâ belirsiz!

2026 F1 sezonunun final yarışına ev sahipliği yapması beklenen Imola, bu ihtimalin ortadan kalkmasıyla takvim dışı kaldı. Katar ve Abu Dhabi Grand Prix’lerinin ise mevcut takvimdeki yerlerini koruması bekleniyor ancak Orta Doğu’daki askerî gerilim nedeniyle iki yarışın da geleceği henüz kesinleşmiş değil.

Giacomo Rauli Kemal Şengül

Düzenlendi: 10 Kas 2026 13:16

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Günlerdir gündemde olan gelişme bugün netlik kazandı: Imola, 2026 Formula 1 sezonunun son yarışına ev sahipliği yapmayacak.

Abu Dhabi Grand Prix’sinin iptal edilmesi ihtimaline karşı en güçlü alternatif olarak öne çıkan Enzo e Dino Ferrari Pisti, böylece sezon finali için devre dışı kaldı. Imola’da düzenlenecek bir yarış, aynı zamanda şampiyonluğunu garantileyen Andrea Kimi Antonelli’nin sezonu İtalya’da tamamlaması açısından da özel bir anlam taşıyacaktı.

Abu Dhabi yarışının yerini alacak alternatifin açıklanması haftalardır bekleniyordu. Ancak karar için belirlenen son tarih birkaç kez ertelendi. Abu Dhabi organizatörleri de yarışın takvimde kalmasını sağlamak için girişimlerini sürdürdü.

Imola’nın umutlarını zayıflatan gelişmelerden biri ise MotoGP’nin Katar Grand Prix’sinin Lusail’de sorunsuz şekilde tamamlanması oldu. Organizasyondan gelen olumlu raporların, Formula 1 yarışının da düzenlenmesi yönündeki beklentileri güçlendirdiği değerlendiriliyor.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, bugün Instagram'da paylaştığı bir gönderide “Katar ve Abu Dabi'deki yarışları düzenlemeye hazırız. İki muhteşem hafta sonu ve 2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın görkemli finalini gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

“Unutulmaz bir sezon finali için bu iki ikonik pistte sürücüleri, takımları ve hayranları ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Start çizgisinde görüşürüz." dedi.

Katar ve Abu Dhabi yarışları hâlâ risk altında

Imola ihtimali ortadan kalkmış olsa da Katar ve Abu Dhabi Grand Prix’lerinin düzenleneceği henüz kesin değil. Orta Doğu’daki askerî gerilimin daha da tırmanması hâlinde iki yarışın da iptal edilmesi gündeme gelebilir.

Motorsport.com’un edindiği bilgilere göre, Las Vegas Grand Prix’sine kadar geçen sürede Katar ve Abu Dhabi arasındaki bölgede yeni bir askerî gelişme yaşanmazsa iki yarışın da mevcut takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Nevada’da düzenlenecek Las Vegas Grand Prix’sine yaklaşık iki hafta bulunuyor. Bu süre boyunca bölgedeki durum yakından takip edilecek ve yarışların geleceğine ilişkin değerlendirmeler devam edecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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