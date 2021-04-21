Imola'daki güçlü startı Verstappen'i de şaşırtmış

Pazar günü Emilia Romagna GP'de zafere ulaşan Max Verstappen, zorlu şartlarda neredeyse hiç hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Hollandalı pilot, üçüncü sıradan başladığı yarışta kusursuz bir kalkış yaptı ve ilk viraj öncesinde liderliği eline geçirdi.

Bu, geçen yıl ıslak zeminde aldıkları kötü startlar göz önünde bulundurulduğuna oldukça şaşırtıcıydı.

Zor şartlar altında aldığı bu etkileyici zaferin kendisini ne kadar tatmin ettiği sorusuna Verstappen, "Böyle bir yarış asla kolay değildir! Doğru kararları vermek oldukça stresli."

"Bence buradaki kilit nokta iyi bir kalkışa sahip olmaktı, ki bu da benim için biraz sürpriz oldu! Islak zeminde sürekli olarak zorlandığımız geçen yılın ardından, kışın ve bu sezonun başlangıcında açıkça geliştik ve bu çok iyiydi. Bugün çok iyi geçti." cevabını verdi.

Verstappen, sıralama turlarında geride kalmasının ardından büyük hayal kırıklığı yaşamıştı çünkü Imola'da geçiş yapmak çok zordu.

Verstappen, başlangıçta liderliği almanın ne kadar önemli olduğu sorusuna, "Her zaman en iyi startı almaya çalışırsınız ve eğer kalkışımın çok iyi olacağını hissedersem, kesinlikle en iyisini yapmaya çalışıyorum. Elbette bunu burada başarmak büyük bir önem taşıyordu." cevabını verdi.

Red Bull, geçen yıl ıslak zeminde bazıları takımdan, bazıları da Honda'dan kaynaklanan sorunlarla oldukça kötü kalkışlar yapmıştı.

Yağmuru görünce konuda bir endişe duyup duymadıkları sorusuna Christian Horner, "Honda kış boyunca harika bir iş çıkardı. Çok çalıştılar ve gerçekten haklarını vermemiz gerekiyor. 1991'de Senna'nın kazandığı yarıştan bu yana Imolada ilk kez kazandılar ve bu tarz bir sonuç elde etmelerinin harika olduğunu biliyorsunuz. Doğruyu söylemek gerekirse onların desteği olmadan yapamazdık, gerçekten cesaret verici." cevabını verdi.

Honda'dan Toyoharu Tanabe ise, geçen yıl Türkiye'de aldıkları kötü startın ardından bu kez iyi bir iş yaptıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Tanabe, kışın odaklandıkları alanlardan birinin de bu olduğunu dile getirdi.

"Tüm parametreleri gözde geçirip, geçen yıl Türkiye'de neyin yanlış gittiğini iyice inceledik ve bunu geliştirmek için hangi ayarları yapabileceğimizi düşündük. Bunu, araç tarafında debriyaj kontrolü ve güç ünitesi tarafında da gerekli tork çıkışı gibi şeylerin kombinasyonuyla gerçekleştirdik."

"Start sistemi çok karmaşık ve bu yıl takımla birlikte bunu geliştirmeye devam ettik. Bugün olumlu sonuç verdiği açık. Geliştiğimizi kanıtladık ve bence Max'in başlangıçta Hamilton'ı geçebilmesi çok iyiydi."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images