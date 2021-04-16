Imola'daki F1 yarışı neden San Marino GP değil de Emilia-Romagna GP olarak adlandırıldı?

Imola, özellikle eski F1 taraftarlarının yakından bildiği ve bazı üzücü ya da heyecan verici tarihi olaylara sahne olmuş ünlü bir pist.

Imola şehrinde yer alan ve tam adı Autodromo Enzo e Dino Ferrari olan pist, şu ana kadar toplam 28 F1 yarışına ev sahipliği yaptı. 1980'deki ilk yarış, Monza'nın yerine yapıldığı için İtalya GP olarak adlandırılırken 1981'den 2006'ya kadar yapılan yarışlar San Marino GP olarak adlandırıldı.

Geçen sene COVID-19 nedeniyle takvime girme şansı bulan pistte düzenlenecek yarışın yine San Marino GP olması bekleniyordu ancak yetkililer bu ismi canlandırmak yerine yeni Emilia-Romagna GP ismini vermeyi tercih ettiler.

Peki Imola'daki yarış neden San Marino GP olarak değil de Emilia-Romagna GP olarak adlandırıldı?

San Marino Cumhuriyeti, Avrupa'da yer alan ve toprakları İtalya tarafından çevrili mikro devletlerden birisi. San Marino'nun nüfusu, Imola şehrinin nüfusundan daha az. 1980'deki tek seferlik İtalya GP'nin ardından takvimde kalmak isteyen Imola, aynı ülke adıyla iki yarış düzenlenemeyeceği için 75 km uzaktaki ülke San Marino'dan kendi isimleriyle pistte yarış düzenlemelerini istemişler ve bu talep kabul edilmiş. Böylece San Marino GP hayata geçti ve uzun yıllar Formula 1 takviminde kaldı. Ta ki Michael Schumacher, Ferrari'den ayrılana kadar...

2006'daki son yarışın ardından, takip eden yıllarda Formula 1 takvimine çok sayıda daha büyük maddi desteğe sahip pistler girdi ve takvimdeki yarış sayısı arttı. Bu yüzden normal şartlarda Imola ya da Autodromo Enzo e Dino Ferrari adlı pistin takvimde yer alması pek mümkün olmadı.

Ancak 2020'de koronavirüs nedeniyle birçok yarışın iptal edilmesinin ardından Formula 1 Yönetimi alternatif yarışlar düşünmeye başladı. FIA Grade 1 lisansına sahip olan Imola bu sayede fırsat buldu ve takvime döndü.

Imola'nın takvime dönmesinde, şehrin ve pistin yer aldığı Emilia-Romagna özerk bölgesinin destekleri etkili olduğu için 2020'deki yarışa bu isim verildi. Imola, pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle 2021'de de takvimde yer almayı başardı ve Emilia-Romagna GP isminin temeli korunurken yarış tam olarak "Formula 1 Pirelli Gran Premio Del Made In Italy E Dell’emilia Romagna 2021" olarak adlandırıldı.

Emilia-Romagna GP Bölgesi Başkanı Stefano Bonaccini, geçen seneki yarış öncesinde yaptığı açıklamada, "Ferrari ve diğer araçları Imola pistinde yarışırken görmek çok duygusal olacak. Imola her zaman Formula 1'in doğal pistlerinden birisi oldu ve bölgemize saygı göstererek Grand Prix yarışı için Emilia-Romagna ismini seçtik. " demişti.