Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti

Cuma günü öğleden sonra Imola'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Verstappen'e talimat verme rolünü Lambiase yerine Tom Hart üstlendi.

Red Bull Autosport'a yaptığı açıklamada, Hart'ın tıpkı 2023 Abu Dhabi Grand Prix'sinin ikinci antrenmanında da yaptığı gibi yarış mühendisliği rolünde deneyim kazanması ve Lambiase'nin rolünü daha iyi anlayarak aralarındaki çalışma ilişkisini geliştirmesi için sadece bir seferliğine böyle bir yol izledi.

İlk antrenman seansının son anlarında Verstappen'in yaşamış olduğu çılgın anlar nedeniyle Hart'ın antrenman seansındaki çabaları daha fazla yankı buldu.

Hollandalı pilot'un Charles Leclerc'i zirveden indirmek için yapıtğı ilk girişimi, ikinci sektörde yavaş kalmasaydı başarı ile sonuçlanacaktı.

Verstappen daha sonra telsizden, güncellenmiş Red Bull ile pistin Acque Minerali bölümünde yaşadığı sorunu, hiç yol tutuşu olmadığını dile getirdi. Sonrasında ise üçüncü denemesinde çakıl havuzuna çıktı.

Yumuşak lastiklerle yaptığı ikinci denemede Verstappen, Variante Alta'ya yaklaşırken yüksek hızda fren yaptığı esnada RB20'sinin arkasını kısa süreliğine kaybetti ve hızla toparlanmasına rağmen şikanı kesmek zorunda kaldı.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, Acque Minerali'deki ilk sıkıntısının ardından, "Daha geç fren yapamıyorum çünkü öyle yapınca araç çok fena yere vuruyor ve sonrasında apeksin girişinde ön tarafı kaybediyorum." demişti.

Hart'ın Tosa ve Piratella'da biraz zayıf olması nedeniyle ikinci sektörde yavaş kaldığını söylemesinin ardından ise Verstappen, "Evet ama zayıf nedir? Geride kaldığımı biliyorum ama orada neler oluyor?" şeklinde cevap verdi.

Verstappen zorlandığı seansı beşinci sırada tamamlarken, takım arkadaşı Perez ise bir basamak önünde yer aldı.

Perez, antrenmanın başlangıç aşamasında pit yolu hız sınırını aştığı için takımının 1.000€ para cezası almasına neden oldu.