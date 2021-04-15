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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Imola'da yine tek DRS bölgesi olacak

Ekleyen:
, Editör

Imola'daki yarışta yine tek DRS bölgesi olacak. Fakat bu yılki DRS algılama ve aktivasyon noktalarında değişiklik yapıldı.

Imola'da yine tek DRS bölgesi olacak

Imola geçen yıl 2006'dan sonra ilk kez takvime dönmüştü ve geçen yılki yarış için tek bir DRS bölgesi seçilmişti.

Bu yılki yarış, bu hafta sonu koşulacak ve mevcut yarış için de yine tek DRS bölgesi olacağı açıklandı.

Bunula beraber artık DRS algılama noktası 17. virajdan 20 metre önce olacak. Sürücüler, DRS'yi 19. virajdan 60 metre önce kullanabilecekler. Yani DRS, tıpkı geçen yıl olduğu gibi ana düzlükte olacak.

 

Geçen yıla kıyasla pistte herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Ayrıca FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışta, üçüncü pilot hakemin eski Le Mans galibi Tom Kristensen olacağını duyurdu.

Kristensen son yıllarda sık sık yarış hakemlik yapıyordu ve Imola'da da, yarıştaki olayları inceleyecek üç hakemden bir tanesi olacak.

Bahreyn'de bu görevi Emanuele Pirro üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot hakem
Bahrain Bahreyn GP italy Emanuele Pirro
italy  Emilia Romagna GP Denmark Tom Kristensen

 

Tom Kristensen, Zak Brown, Executive Director, McLaren

Tom Kristensen, Zak Brown, Executive Director, McLaren

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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