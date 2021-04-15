Imola'da yine tek DRS bölgesi olacak

Imola geçen yıl 2006'dan sonra ilk kez takvime dönmüştü ve geçen yılki yarış için tek bir DRS bölgesi seçilmişti.

Bu yılki yarış, bu hafta sonu koşulacak ve mevcut yarış için de yine tek DRS bölgesi olacağı açıklandı.

Bunula beraber artık DRS algılama noktası 17. virajdan 20 metre önce olacak. Sürücüler, DRS'yi 19. virajdan 60 metre önce kullanabilecekler. Yani DRS, tıpkı geçen yıl olduğu gibi ana düzlükte olacak.

Geçen yıla kıyasla pistte herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Ayrıca FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışta, üçüncü pilot hakemin eski Le Mans galibi Tom Kristensen olacağını duyurdu.

Kristensen son yıllarda sık sık yarış hakemlik yapıyordu ve Imola'da da, yarıştaki olayları inceleyecek üç hakemden bir tanesi olacak.

Bahreyn'de bu görevi Emanuele Pirro üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot hakem Bahreyn GP Emanuele Pirro Emilia Romagna GP Tom Kristensen

Tom Kristensen, Zak Brown, Executive Director, McLaren Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images