Imola'da yağmur ihtimali azalıyor

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Hafta başında yapılan tahminler, cuma gününün tamamında yağmur olacağını ve diğer günlerde yağmur ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyordu.

Fakat günler ilerledikçe yağmur ihtimali azalmaya başladı. Bugün FIA tarafından yayınlanan hava tahminlerine göre, 1. antrenman seansının tamamı yağmur altında geçecek. Bu açıdan seansın ertelenme ihtimali ortaya çıkabilir.

Antrenman seansından yaklaşık bir saat sonra yağmur duracak ve sıralama turları için yağmur ihtimali neredeyse hiç yok. Tahminler, sıralama turlarının başlayacağı saatte %15'lik bir yağmur ihtimali olduğunu işaret ediyor.

Cumartesi günü için yağmur ihtimali artık kalmazken, pazar sabahı küçük bir yağmur geçişi olacağı tahmin ediliyor. Yarışın başlayacağı saatlerde ise %25 ila %30'luk bir yağmur ihtimali var.

Öte yandan bugün hava sıcaklığı sadece 13 derece olacak. Bu da lastik ısıtma sorunlarına neden olabilir.

Pirelli tyres Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images