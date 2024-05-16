Imola'da yağmur ihtimali azaldı
Bu hafta sonu Imola'da yağmur ihtimali epey düşmüş durumda.
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Hafta başında yapılan tahminlerde Emilia Romagna GP'nin tüm seanslarının yağmur altında geçeceği belirtilmişti.
Fakat hafta ilerledikçe yağmur ihtimali epey düşmüş durumda.
Hava tahminlerine göre cuma ve cumartesi günleri güneş kendisini gösterecek; her iki günde de hava sıcaklığının 25 ila 26 derece seviyesinde olması bekleniyor. İki gün için de yağmur ihtimali bulunmuyor.
Pazar günü içinse yağmur tahminleri hâlâ devam ediyor; yarışın başlayacağı saatlerde yağmur ihtimali %60 seviyesinde olacak ve gün içerisinde yağmurun aralıklarla kendisini göstermesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı diğer günlerin aksine 22 derece seviyelerine inecek.
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