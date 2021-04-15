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Formula 1 / Son dakika

Imola'da podyuma çıkacak isimlere verilecek kupalar

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, Editör

Emilia Romagna Grand Prix'sinin isim sponsoru Pirelli, bugün itibariyle hafta sonu podyuma çıkacak isimlere verilecek kupaları ortaya çıkardı.

Imola'da podyuma çıkacak isimlere verilecek kupalar

Geçen yıl gerçekleştirilen yarış için, Imola pistinin düzeninden oluşan özel bir kupa tasarlanmıştı.

Bu yıl ise tamamen farklı bir kupa tasarlanmış gibi görünüyor. 

Tasarımın oldukça sıra dışı görünmesine şaşırmamak gerek. Çünkü bu özel tasarım, yine sıra dışı tasarımlarıyla bilinen İtalyan Alice Ronchi tarafından tasarlandı.

Imola kupaları, Alice Ronchi tarafından tasarlandı

Imola kupaları, Alice Ronchi tarafından tasarlandı

Fotoğraf: Pirelli

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Editör Kemal Şengül

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