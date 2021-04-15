Önceki / Giovinazzi, Imola'da özel bir kask tasarımıyla yarışacak Sonraki / FIA, Imola için pist sınırları kurallarını açıkladıFormula 1 / Son dakika
Imola'da podyuma çıkacak isimlere verilecek kupalar
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Emilia Romagna Grand Prix'sinin isim sponsoru Pirelli, bugün itibariyle hafta sonu podyuma çıkacak isimlere verilecek kupaları ortaya çıkardı.
Geçen yıl gerçekleştirilen yarış için, Imola pistinin düzeninden oluşan özel bir kupa tasarlanmıştı.
Bu yıl ise tamamen farklı bir kupa tasarlanmış gibi görünüyor.
Tasarımın oldukça sıra dışı görünmesine şaşırmamak gerek. Çünkü bu özel tasarım, yine sıra dışı tasarımlarıyla bilinen İtalyan Alice Ronchi tarafından tasarlandı.
Imola kupaları, Alice Ronchi tarafından tasarlandı
Fotoğraf: Pirelli
paylaşım
yorumlar
Önceki haber
Giovinazzi, Imola'da özel bir kask tasarımıyla yarışacak
Sonraki haber
FIA, Imola için pist sınırları kurallarını açıkladı
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Imola'da podyuma çıkacak isimlere verilecek kupalar
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Slayt Şov
Haberi dinle