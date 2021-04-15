Imola'da podyuma çıkacak isimlere verilecek kupalar

Geçen yıl gerçekleştirilen yarış için, Imola pistinin düzeninden oluşan özel bir kupa tasarlanmıştı.

Bu yıl ise tamamen farklı bir kupa tasarlanmış gibi görünüyor.

Tasarımın oldukça sıra dışı görünmesine şaşırmamak gerek. Çünkü bu özel tasarım, yine sıra dışı tasarımlarıyla bilinen İtalyan Alice Ronchi tarafından tasarlandı.

Imola kupaları, Alice Ronchi tarafından tasarlandı Fotoğraf: Pirelli