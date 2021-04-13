Imola'da pazar günü yağmur bekleniyor

Bahreyn Grand Prix'si, oldukça rüzgarlı ancak sıcak şartlarda gerçekleştirilmişti. Bu durum bazı takımlar için faydalı olsa da, bazı takımlar için dezavantajdı.

Şimdi Imola yarışı için soğuk hava tahminleri yapılıyor.

Hava tahminlerine göre cuma ve cumartesi günleri hava parçalı bulutlu olacak. Cuma günü en yüksek sıcaklık 14, en düşük sıcaklık 3 derece olacak.

Cumartesi günü, tıpkı pazar günü gibi en yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık ise 6 derece olacak. Fakat güneşli hava, pazar günü yerini yağmura bırakacak.

Salı günkü yerel hava tahminlerine göre, pazar günü yağmur yağma ihtimali %80'in üzerinde.

Sabah başlayacak yağmurun, tüm gün sürmesi bekleniyor. Hatta sonraki hafta da devam edecek.

Rüzgar ise Bahreyn'in aksine hafta sonu boyunca takımlar için bir problem teşkil etmeyecek.