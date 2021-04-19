Imola'da en hızlı pit stopu Mercedes yaptı

Son dönemde pit stopların en hızlı takımı Red Bull olmuştu ancak bu kez en hızlı pit stopu Mercedes yaptı. Alman üretici, yarışın 28. turunda Valtteri Bottas'ın lastiklerini 2.24 saniyede değiştirdi ve uzun zaman sonra ilk kez yarışın en hızlı pit stopuna imza attı.

Bu, sezonun en hızlı pit stopu olmayabilir, yine de Mercedes adına iyi bir haber. Takımlar hem ıslak hem de kuru zemin lastikleriyle mücadele ettikleri yarışta, toplam 28 pit stop yaptılar.

En uzun pit stop, Mick Schumacher'in ön kanadını değiştirdiği pit stoptu.

Emilia Romagna'daki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan 1. Mercedes V. Bottas 2.24 28 25 2. Red Bull M. Verstappen 2.27 27 18 3. Alpine E. Ocon 2.33 27 15 4. Alpine E. Ocon 2.43 31 5. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.48 26 12 6. Williams G. Russell 2.51 26 10 7. Ferrari C. Sainz 2.63 27 8 8. Ferrari C. Leclerc 2.67 28 6 9. Aston Martin S. Vettel 2.69 20 4 10. Alpine E. Ocon 2.71 1 11. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.76 40 12. AlphaTauri P. Gasly 2.78 14 2 13. Alpine F. Alonso 2.86 28 1 14. McLaren L. Norris 2.87 28 15. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.06 25 16. Aston Martin L. Stroll 3.08 27 17. Haas N. Mazepin 3.28 12 18. Haas N. Mazepin 3.35 23 19. Aston Martin S. Vettel 3.43 3 20. AlphaTauri P. Gasly 3.75 26 21. Haas M. Schumacher 4.03 21 22. Mercedes L. Hamilton 4.04 28 23. Alfa Romeo A. Giovinazzi 4.72 27 24. McLaren D. Ricciardo 6.41 27 25. Mercedes L. Hamilton 10.00 31 26. Aston Martin S. Vettel 10.27 22 27. Red Bull S. Perez 16.94 28 28. Haas M. Schumacher 21.38 5 Pit stop şampiyonasında Red Bull 61 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes'in 41 ve Williams'ın 30 puanı var. Pit stop şampiyonası puan durumu: Takım Puan 1. Red Bull 61 2. Mercedes 41 3. Williams 30 4. Alfa Romeo 29 5. Ferrari 18 6. Alpine 17 7. Aston Martin 4 8. AlphaTauri 2 9. McLaren 0 10. Haas 0 Sezonun en hızlı pit stopu 1.93 saniye ile Red Bull'a ait. Emilia Romagna'da yapılan pit stoplardan sadece Bottas'ın pit stopu ilk ona girdi. Bu yılki en hızlı pit stoplar: Takım Pilot Grand Prix Zaman 1. Red Bull Verstappen Bahreyn 1.93 2. Red Bull Perez Bahreyn 2.00 3. Alfa Romeo Raikkonen Bahreyn 2.17 4. Alfa Romeo Raikkonen Bahreyn 2.20 5. Red Bull Perez Bahreyn 2.22 6. Williams Latifi Bahreyn 2.23 7. Mercedes Bottas Bahreyn 2.24 8. Mercedes Bottas Emilia-Romagna 2.24 9. Williams Russell Bahreyn 2.26 10. Williams Russell Bahreyn 2.27