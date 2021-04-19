Imola'da en hızlı pit stopu Mercedes yaptı
Emilia Romagna yarışında en hızlı pit stopu Mercedes yaptı ve bu alanda Red Bull'un hakimiyetine son vermiş oldu.
Son dönemde pit stopların en hızlı takımı Red Bull olmuştu ancak bu kez en hızlı pit stopu Mercedes yaptı. Alman üretici, yarışın 28. turunda Valtteri Bottas'ın lastiklerini 2.24 saniyede değiştirdi ve uzun zaman sonra ilk kez yarışın en hızlı pit stopuna imza attı.
Bu, sezonun en hızlı pit stopu olmayabilir, yine de Mercedes adına iyi bir haber. Takımlar hem ıslak hem de kuru zemin lastikleriyle mücadele ettikleri yarışta, toplam 28 pit stop yaptılar.
En uzun pit stop, Mick Schumacher'in ön kanadını değiştirdiği pit stoptu.
Emilia Romagna'daki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Mercedes
|V. Bottas
|2.24
|28
|25
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|2.27
|27
|18
|3. Alpine
|E. Ocon
|2.33
|27
|15
|4. Alpine
|E. Ocon
|2.43
|31
|5. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|2.48
|26
|12
|6. Williams
|G. Russell
|2.51
|26
|10
|7. Ferrari
|C. Sainz
|2.63
|27
|8
|8. Ferrari
|C. Leclerc
|2.67
|28
|6
|9. Aston Martin
|S. Vettel
|2.69
|20
|4
|10. Alpine
|E. Ocon
|2.71
|1
|11. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|2.76
|40
|12. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.78
|14
|2
|13. Alpine
|F. Alonso
|2.86
|28
|1
|14. McLaren
|L. Norris
|2.87
|28
|15. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.06
|25
|16. Aston Martin
|L. Stroll
|3.08
|27
|17. Haas
|N. Mazepin
|3.28
|12
|18. Haas
|N. Mazepin
|3.35
|23
|19. Aston Martin
|S. Vettel
|3.43
|3
|20. AlphaTauri
|P. Gasly
|3.75
|26
|21. Haas
|M. Schumacher
|4.03
|21
|22. Mercedes
|L. Hamilton
|4.04
|28
|23. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|4.72
|27
|24. McLaren
|D. Ricciardo
|6.41
|27
|25. Mercedes
|L. Hamilton
|10.00
|31
|26. Aston Martin
|S. Vettel
|10.27
|22
|27. Red Bull
|S. Perez
|16.94
|28
|28. Haas
|M. Schumacher
|21.38
|5
Pit stop şampiyonasında Red Bull 61 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes'in 41 ve Williams'ın 30 puanı var.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|61
|2. Mercedes
|41
|3. Williams
|30
|4. Alfa Romeo
|29
|5. Ferrari
|18
|6. Alpine
|17
|7. Aston Martin
|4
|8. AlphaTauri
|2
|9. McLaren
|0
|10. Haas
|0
Sezonun en hızlı pit stopu 1.93 saniye ile Red Bull'a ait. Emilia Romagna'da yapılan pit stoplardan sadece Bottas'ın pit stopu ilk ona girdi.
Bu yılki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|Verstappen
|Bahreyn
|1.93
|2. Red Bull
|Perez
|Bahreyn
|2.00
|3. Alfa Romeo
|Raikkonen
|Bahreyn
|2.17
|4. Alfa Romeo
|Raikkonen
|Bahreyn
|2.20
|5. Red Bull
|Perez
|Bahreyn
|2.22
|6. Williams
|Latifi
|Bahreyn
|2.23
|7. Mercedes
|Bottas
|Bahreyn
|2.24
|8. Mercedes
|Bottas
|Emilia-Romagna
|2.24
|9. Williams
|Russell
|Bahreyn
|2.26
|10. Williams
|Russell
|Bahreyn
|2.27
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül