Imola'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
Red Bull, Emilia Romagna Grand Prix'sinde en hızlı pit stopa imza atan takım oldu.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Imola'daki yarışta en hızlı pit stop, Sergio Perez'in lastiklerini 37. turda sadece 2,09 saniyede değiştiren Red Bull tarafından yapıldı.
Yarış boyunca takımlar toplamda 27 pit stop gerçekleştirdi.
|Takım
|Sürücü
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|S. Perez
|2.09
|17
|25
|2. Mercedes
|L. Hamilton
|2.12
|27
|18
|3. McLaren
|O. Piastri
|2.24
|23
|15
|4. Mercedes
|G. Russell
|2.28
|52
|12
|5. Aston Martin
|F. Alonso
|2.36
|40
|10
|6. RB
|Y. Tsunoda
|2.37
|12
|8
|7. Mercedes
|G. Russell
|2.41
|21
|8. Aston Martin
|L. Stroll
|2.43
|37
|6
|9. McLaren
|L. Norris
|2.46
|22
|4
|10. Alpine
|E. Ocon
|2.51
|25
|2
|11. Williams
|A. Albon
|2.55
|09
|1
|12. Haas
|N. Hulkenberg
|2.57
|13
|13. Alpine
|P. Gasly
|2.63
|08
|14. Sauber
|G. Zhou
|2.64
|33
|15. Red Bull
|M. Verstappen
|2.69
|24
|16. Aston Martin
|F. Alonso
|2.70
|59
|17. Sauber
|V. Bottas
|2.71
|08
|18. RB
|D. Ricciardo
|2.75
|11
|19. Ferrari
|C. Sainz
|2.79
|27
|20. Ferrari
|C. Leclerc
|2.81
|25
|21. Alpine
|P. Gasly
|3.07
|30
|22. Haas
|K. Magnussen
|3.48
|37
|23. Williams
|L. Sargent
|3.57
|31
|24. Aston Martin
|F. Alonso
|3.84
|07
|25. Williams
|A. Albon
|3.96
|28
|26. Williams
|A. Albon
|4.21
|08
|27. Williams
|A. Albon
|10.94
|23
Red Bull, ilk yedi yarışta topladığı 233 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 111 puanla ikinci, McLaren ise 98 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|233
|2. Ferrari
|111
|3. McLaren
|98
|4. Mercedes
|95
|5. RB
|55
|6. Aston Martin
|49
|7. Alpine
|38
|8. Haas
|20
|9. Williams
|8
|10. Sauber
|0
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.90 saniye ile Red Bull var.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Sürücü
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|Çin
|1.90
|2.Ferrari
|C. Leclerc
|Miami
|1.94
|3. Red Bull
|S. Perez
|Miami
|1.95
|4. Red Bull
|S. Perez
|Çin
|2.00
|5. Red Bull
|S. Perez
|Çin
|2.05
|6. Red Bull
|M. Verstappen
|Japonya
|2.08
|7. Red Bull
|S. Perez
|Emilia-Romagna
|2.09
|8. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.10
|9. Mercedes
|L. Hamilton
|Emilia-Romagna
|2.12
|10. Red Bull
|S. Perez
|Japonya
|2.13
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