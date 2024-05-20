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Formula 1 Emilia Romagna GP

Imola'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

Red Bull, Emilia Romagna Grand Prix'sinde en hızlı pit stopa imza atan takım oldu.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, in the pit lane after a pit stop

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Imola'daki yarışta en hızlı pit stop, Sergio Perez'in lastiklerini 37. turda sadece 2,09 saniyede değiştiren Red Bull tarafından yapıldı.

Yarış boyunca takımlar toplamda 27 pit stop gerçekleştirdi.

Imola'daki pit stoplar:
Takım Sürücü Zaman Tur Puan
1. Red Bull S. Perez 2.09 17 25
2. Mercedes L. Hamilton 2.12 27 18
3. McLaren O. Piastri 2.24 23 15
4. Mercedes G. Russell 2.28 52 12
5. Aston Martin F. Alonso 2.36 40 10
6. RB Y. Tsunoda 2.37 12 8
7.  Mercedes G. Russell 2.41 21  
8. Aston Martin L. Stroll 2.43 37 6
9. McLaren L. Norris 2.46 22 4
10. Alpine E. Ocon 2.51 25 2
11. Williams A. Albon 2.55 09 1
12. Haas N.  Hulkenberg 2.57 13  
13. Alpine P.  Gasly 2.63 08  
14. Sauber G. Zhou 2.64 33  
15. Red Bull M. Verstappen 2.69 24  
16. Aston Martin F. Alonso 2.70 59  
17. Sauber V. Bottas 2.71 08  
18. RB D. Ricciardo 2.75 11  
19. Ferrari C. Sainz 2.79 27  
20. Ferrari C. Leclerc 2.81 25  
21.  Alpine P.  Gasly 3.07 30  
22. Haas K. Magnussen 3.48 37  
23. Williams L. Sargent 3.57 31  
24. Aston Martin F.  Alonso 3.84 07  
25. Williams A. Albon 3.96 28  
26. Williams A. Albon 4.21 08  
27. Williams A. Albon 10.94 23  

Red Bull, ilk yedi yarışta topladığı 233 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 111 puanla ikinci, McLaren ise 98 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1.  Red Bull 233
2. Ferrari 111
3. McLaren 98
4. Mercedes 95
5. RB 55
6. Aston Martin 49
7. Alpine 38
8. Haas 20
9. Williams 8
10. Sauber 0

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.90 saniye ile Red Bull var.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Sürücü Grand Prix Zaman
1. Red Bull M. Verstappen Çin 1.90
2.Ferrari C. Leclerc Miami 1.94
3. Red Bull S. Perez Miami 1.95
4. Red Bull S. Perez Çin 2.00
5. Red Bull S. Perez Çin 2.05
6. Red Bull M. Verstappen Japonya 2.08
7. Red Bull S. Perez Emilia-Romagna 2.09
8. Red Bull S. Perez Avustralya 2.10
9. Mercedes L. Hamilton Emilia-Romagna 2.12
10. Red Bull S. Perez Japonya 2.13

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