Imola'da doğru pit aralığını yakalayamamak pahalıya patlayabilir

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2022 sezonuyla birlikte yapılan bir kural değişikliğiyle, artık yarış öncesi lastiklerin en fazla 70 dereceye kadar ısıtılmasına izin veriliyor.

Geçtiğimiz sezona dek, ön lastikleri 100 dereceye, arka lastikleri ise 80 dereceye kadar ısıtmak mümkündü.

Bu değişiklik, pitten çıkan pilotların lastikleri ısıtmasını zorlaştırırken, erken pit stratejilerinin daha az etkili olmasına sebep oldu, nitekim erken pit stop yapan bir pilot hemen ilk virajda hızlanamıyor.

Ancak Emilia Romagna GP'si için beklenen değişken koşullarda pilotların işleri çarpıcı biçimde zorlaşabilir.

Kuru lastikler hafif nemliyken doğru çalışma aralığına ulaşamayabileceğinden, geçiş lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçiş için doğru anı seçmek özellikle zor olabilir.

Pilotların yanlış bir zamanda pite girmesi ve lastikleri yeterince ısıtamaması ise lastiği çalışma penceresinden tamamen dışarı itebilir ve istenen temponun yakalanamaması ile sonuçlanabilir.

Williams'ın araç performans şefi Dave Robson, nemli ama kuru bir zeminde geçen sıralama turlarında birçok pilotun zorlanması sonrası takımların öğreneceği şeyler olduğunu söyledi.

Robson, "İlk kez geçiş koşullarında kuru lastiklerle sürüş yaptık ve lastikleri yalnızca 70 dereceye kadar ısıtabilmemiz işleri zorlaştırdı. Hata yapma lüksümüz daha az."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Eğer yarışta yağmur yağarsa ve kuru zemin lastiklerine erkenden geçme kararı alırsanız, geçtiğimiz sezonlara göre çok daha çabuk şekilde acı içinde kalmanız mümkün. İyi bir zamanlama yapmak geçtiğimiz sezonlara göre çok daha zor, çok daha farklı." dedi.

Robson, lastikleri ısıtmanın birkaç tur sürebileceğini, bunun da sıralama turlarında soğuk lastiklerle turlayan birçok pilotun spin atmasını açıklayabileceğini düşünüyor.

Sıralama turlarında olay yaşayan pilot sayısı ile ile daha soğuk battaniye sıcaklıkları arasında bir bağlantı olup olmadığı sorulduğunda Robson, "Sanırım öyle, çünkü koşullar gerçekten o kadar da kötü değildi."

"Q2'de tekrar yağmur yağsa bile, normalde zor olduğunu düşündüğünüz koşullar değildi, bu yüzden yeni lastik kurallarının bir rol oynamış olması gerektiğini düşünüyorum."

"Başka kimse adına konuşamam ama [Carlos] Sainz'e bakarsak, daha önce böyle bir sıkıntı yaşamazdı. Bu kesinlikle işleri daha da zorlaştırıyor."

"Bu koşullarda pitten çıkarken kendinize güvenmeniz gerekiyor, çünkü pozitif bir yarış geçirmek ve acı dolu bir yarış geçirmek arasındaki fark çok büyük."

"Pitten çıkıp hızlı bir şekilde tempo tutturamazsanız ve lastik sıcaklığı düşmeye başlarsa, yarışı kurtarmanız neredeyse imkansız." dedi.