Imola'da beklenen yağmur başladı!

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FIA'nın hava tahminleri, dünden bu yana öğleden sonra yağmur yağacağını gösteriyordu ve beklenen yağmur kısa bir süre önce başladı.

F2 ve F3 yarışları kuru zeminde geçse de, Porsche Supercup yarışı yağmur altında gerçekleşti. Şu anda pistteki sağanak yağmur devam ediyor.

Hava tahminlerine göre yağmur, bir saat boyunca şiddetini koruyacak. Yarışın başlangıcı için %70'lik bir yağmur tahmini bulunurken, saatler ilerledikçe bu oran azalacak ve yarışın sonunda %20 seviyelerine inecek.

Bu açıdan yarışın ıslak zeminde başlayıp, kuru zeminde bitme ihtimali var.