Imola yönetimi, 2021 Emilia Romagna GP'sinde güçlü bir Ferrari istiyor

Avustralya GP’si Kasım ayına ertelendikten sonra, Bahreyn sezonun ilk, 2020’de Emilia Romagna GP’sine ev sahipliği yapan Imola ise 2. yarışı oldu.

Bu, Formula 1’in 2016’dan beri piste ilk uğramasıydı. Fakat Ferrari için zor geçen 2020 sezonu dolayısıyla Charles Leclerc yarışı 6. sırada tamamlarken, Sebastian Vettel Imola’dan puansız ayrıldı.

Imola yönetim kurulunun yeni başkanı Minardi ise, Ferrari’nin eski formuna dönerek 2021 Emilia Romagna GP’sinde güçlü bir performans sergilemesini istiyor.

Il Resto del Carlino’yla röportajında Minardi, “Avrupa’daki ilk GP olacağız, sezona başlayacağız. Ve hayal kurmak ücretsiz olduğundan, bir sportmen olarak Ferrari’nin zirvedeki takımlara olabildiğince yaklaşmasını diliyorum.”

“Böylece halk da zevk alacaktır, ister tribünlerde isterlerse de evlerinde televizyonun önünde.”

“Öbür yandan Imola’daki 26 yarışın 21’inde yarıştım. İnişleri ve çıkışlarıyla uzun bir tarih. Fakat en iyi hatırladığım 1985’teki ilk Imola yarışıydı. Sezonun 3. GP’siydi, İtalya bayrağının renkleriyle beraber mavili sarılı Minardi bayraklarını görmek beni çok etkilemişti.”

“Kulüplerden arkadaşlarımız oradaydı ve az çok yasadışı denebilecek virajların etrafında kurulan kamplarıyla Formula 1 tarihini oluşturduk. Bugün düşündüğünüzde, bir daha tekrarlanamayacak şeyler.”

“Bu bölgenin sunacağı çok şey var. 2 ve 4 tekerlekle bağdaşmış bir tarih ve kültür: dünyada burası gibi başka bir yer yok.” dedi.

2021 Emilia Romagna GP’sinde seyircilerin olup olmayacağı henüz belirsizliğini korurken Minardi, tüm seçeneklere açık olduklarını ve bazı planlar yaptıklarını söyledi.

Minardi, “Nisan ayında düzenlenecek etkinlikler olacağını sanmıyorum fakat kendi açımızdan, benden öncekilerin ve Formula Imola’daki teknik ekibin tecrübesi sayesinde her duruma hazırlıklıyız.”

“Sorunların seçilen çözümlere bağlı olarak değişeceği aşikar, fakat mevcut durumda Imola’yı takvime ekleyebilmek bir gurur kaynağı.” sözlerini kullandı.