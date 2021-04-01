Imola yarışı seyircisiz yapılacak

Imola, geçen yıl pandemi sonrası bazı yarışların iptal edilmesi nedeniyle takvime geri dönen yarışların başında geliyordu.

Geçen yılki yarış, COVID-19'la ilgili durumdan ötürü seyircisiz şekilde gerçekleşti ve bu yılki yarışın da benzer şekilde seyircisiz yapılacağı düşünülüyordu.

Şu anda İtalya'daki durum, diğer ülkelerden çok da farklı değil ve yetkililer, bunu göz önüne alarak yarışın seyircisiz yapılmasına karar vermiş gibi görünüyorlar.

Pistin bulunduğu Emilia Romagna bölgesinin başkanı Stefano Bonaccini, Parma'daki bir hastaneye yaptığı ziyaretin ardından, bu ay gerçekleştirilecek yarışın seyircisiz şekilde gerçekleşeceğini duyurdu.

Bonaccini'nin açıklaması şu şekilde oldu: “18 Nisan'da gerçekleştireceğimiz yarış, tıpkı geçen yılın Kasım ayında olduğu gibi seyircilere kapalı olacak."

"Umarım bu, yarışın seyircisiz yapılacağı son sefer olacak. Tribünlerde seyircilerin olması, bu hastalığı yendiğimizin göstergesi olacak."

Imola'nın 2021 sonrası takvimde yer alıp almayacağı belirsizliğini korurken, bu yılki yarış için 18 Nisan planlanmış durumda.

Formula 1, Imola'dan sonra Portekiz'e ve ardından İspanya'ya gidecek.