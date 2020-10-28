Imola yarışı da seyircisiz olacak

Geçen ay pistin 13.000 bilet satışına ve VIP konuklarını ağırlamasına izin verilmişti.

Ancak bu hafta yeni COVID-19 tedbirleri alındı. Bu önlemler içerisinde kalabalık etkinlikler yasaklandı ve restoran ve kafe gibi işletmelerin öğleden sonra 6'dan itibaren kapatılması zorunlu kılındı.

Emilia Romagna Valisi Stefano Bonaccini, iki gündür doğrudan Başbakan ve Sağlık Bakanı ile yarışın kısıtlamalardan hariç tutulması için görüşmeler yapsalar da sonuç alamadı.

Imola henüz 13 bin bileti satamamıştı ancak birçok potansiyel alıcının, seyircilerin yarışa alınmaması yönünde karar vermesi endişesi nedeniyle bilet almadıkları biliniyor.

Türkiye GP için de benzer bir karar alınmıştı. Yarış normalde seyircili yapılacaktı ancak alınan tedbirlerin ardından 15 Kasım'da düzenlenecek yarış seyircisiz olacak.

Almanya'daki Eifel GP'de ise belli bölgelerden testi negatif çıkan insanların yarışa girmesine izin verildi.

Son yarış Portekiz seyircili gerçekleştirildi ancak orada da biletleri olmasına rağmen kapasite aşıldığı için piste alınmayan taraftarlar olduğu iddiaları gündemde.