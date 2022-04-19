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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Imola yarışı bölgeye 200 milyon eurodan fazla gelir getirebilir

Emilia Romagna bölgesi, bu hafta gerçekleştirilecek Imola yarışından yaklaşık 200 milyon euro gelir bekliyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Imola yarışı bölgeye 200 milyon eurodan fazla gelir getirebilir
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Imola, yaklaşmakta olan Emilia Romagna GP için hazırlanıyor ve geçtiğimiz günlerde Bologna'da, Formula 1 ile bu yarışın 2025 yılına kadar takvimde kalmasını sağlayan anlaşmanın resmi sunumu gerçekleşti.

Imola pistindeki yarış arka arkaya ikinci kez Made in Italy sloganı altında gerçekleştirilecek ve bu yılki yarışın dolu tribünler önünde yapılması bekleniyor. Önceki iki yılda yarış, pandemi nedeniyle taraftarsız yapılmıştı.

Yerel yetkililer, Imola yarışının Formula 1 takvimine dönmesi için büyük katkıda bulundular.

Emilia-Romagna bölgesinin başkanı Stefano Bonacchini, F1'in Imola'ya gerçek anlamda dönüşüyle senelik 200 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi beklediklerini söyledi.

Bonacchini, “Bunca yıldır böyle bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandık ve şimdi hayalimiz gerçekleşti."

"Bu, aynı zamanda Ferrari takımı yeniden rekabetçi hale geldiğinde oldu! Umarım tribünlerde boş koltuk kalmaz. Zaten 100 binden fazla bilet satıldı, bu nedenle kısmen Ferrari'nin başarısı sayesinde dopdolu tribünler garanti olacak."

"Formula 1 ile yapacağımız çeşitli ekonomik faaliyetlerle, hafta sonu boyunca 200 milyon Euro'dan fazla gelir elde edilmesini bekliyoruz." dedi.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali ise, "Imola'da doğdum, bu yüzden bizim için çok önemli olan bu yarışa tüm ülke tarafından gösterilen tutkuyu görmek gurur verici."

"Yarışı gerçekleştirmek için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Her şey Imola'da inanılmaz başarılı bir hafta sonu geçireceğimize gösteriyor. İtalya'da iki Grand Prix düzenlemek kolay değil, bu yüzden bunu mümkün kılan insanların katkısı özel bir takdiri hak ediyor." dedi.

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