Imola veya Mugello, ikinci İtalya yarışı olarak F1'e ev sahipliği yapabilir

Şubat ayında, Çin Grand Prix'sinin yapılmayacağı açıklandığı zaman Imola, Çin'in yerini alabileceğini açıklamış ve bu konuda F1 yönetimiyle görüştüğünü duyurmuştu. Ancak sonrasında koronavirüs, İtalya'yı etkisi altına aldı ve bu hayal gerçeğe dönmedi.

Imola geçtiğimiz hafta sezonun ilerleyen kısmında F1 yarışına seyircisiz olarak ev sahipliği yapmak istediğini yineledi.

Imola'ya ek olarak, bir başka İtalya pisti Mugello da F1 yarışına ev sahipliği yapmak istiyor.

ACI Başkanı Angelo Sticchi Damiani, Monza'nın F1'e ev sahipliği yapmaya devam edeceğini söylerken, İtalya'da ikinci bir yarış daha gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Damiani, Imola veya Mugello'nun ikinci yarış için seçenekler arasında yer aldığını belirtti.

Damiani, “Durumu her gün gözden geçiriyoruz ve şu anda benim için 2020'de, seyircili yarış yapıldığını görmek zor."

"Ancak şampiyonanın iptal edilmesi küçük takımlar için zararlı bir etkiye sahip olabilir."

"Bir ülkede iki yarış yapmak seçeneklerden bir tanesi ve Monza'da iki yarış düzenleyebiliriz."

"Ancak ikinci yarış için Imola ve Mugello da adaylar arasında yer alıyor. Her iki pistin de büyük bir geçmişi var, bu yüzden takvimi süsleyecekler." dedi.