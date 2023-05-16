Imola sıralama turlarında farklı format kullanılacak

Bu hafta sonu Imola'da Emilia Romagna GP gerçekleşecek ve hafta sonu, öncekilere kıyasla farklı bir sıralama formatı kullanılacak.

Formattaki temel değişiklik, her sürücünün kullanabileceği lastik setlerinin sayısı ve lastik hamuruyla ilgili.

Imola yarışından önce pilotlar 13 set lastiğe sahipken, artık 3 sert, 4 orta ve 4 yumuşak olmak üzere 11 sete sahip olacaklar.

Eğer format gelecekte kalıcı hale getirilirse, yıl sonunda 46 set kuru zemin lastiğinden tasarruf edilmiş olacak. Pirelli, 20 sürücülük grid dikkate alındığında, sezon başında 920 set daha az lastik üretmiş ve taşımış olacak.

Bu da İtalyan lastik üreticisini 'karbon nötr' hedefine bir adım daha yaklaştıracak.

Mevcut lastik sayısındaki değişiklikler nedeniyle, sıralama turlarında lastik kullanımına ilişkin kurallar da değişecek.

Artık sürücülerin Q1'de sadece sert, Q2'de sadece orta ve Q3'te ise yumuşak lastik kullanması zorunlu olacak.

Yağmur ve geçiş lastiklerinin sayısıyla alakalı herhangi bir değişiklik olmadı.