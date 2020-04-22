Imola seyircisiz şekilde F1'e ev sahipliği yapmak istiyor

Imola pisti, geçtiğimiz aylarda ertelenen Çin GP'nin takvimdeki tarihinde yarış düzenleme teklifinde bulunmuştu ancak bu teklif gerçeğe dönmedi. Çünkü COVID-19 İtalya'yı büyük oranda etkisi altına aldı ve her geçen gün etkisini arttırdı.

Ancak, F1 organizasyonu şimdi seyircisiz yarışlar için tarih arıyor ve Imola'nın patronu Selvatico Estense, hükümet kuralları izin verdiği takdirde Imola'nın yılın ilerleyen kısmında F1'e ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Etkinliği seyircisiz şekilde organize etmek, taraftarları katıldığı bir yarıştan çok daha kolay olabilir.

Motorsport.com'a konuşan Estense, "Bu durum, bu sezon Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmamız için bir fırsat. F1'in FIA ile olan sözleşmesini sürdürebilmeleri ve bir dünya şampiyonasına sahip olabilmeleri için bazı yarışlara ihtiyaçları var. Öyleyse neden Imola'yı düşünmeyesiniz?

"Tabii ki, bu tür bir yarış düzenlememize izin verip vermeyecekleri belli olmadığı için, hükümetin kurallarına da bağlı olacak."

"Pisti elbette ücretsiz olarak sunacağız ve daha sonra mümkünse maliyetler hakkında konuşacağız. Bölgeden yardım da isteyebiliriz. Bir organizasyon ücreti ödeyebileceğimiz pozisyonda değiliz."

"Seyirciler olmadan çok daha kolay çünkü tribünlerle ilgilenmemiz ya da VIP misafirlikler gibi şeylerle ilgilenmemiz gerekmiyor. Elbette tam bir organizasyondan daha ucuz olacak. İnsanlar zaten futbol maçlarını seyircisiz yapmayı düşünüyor." dedi.

Selvatico Estense henüz F1 organizasyonuyla konuşmadı, çünkü protokol ACI üzerinden gerçekleşiyor.

Tarihlerle ilgili olarak herhangi bir seçeneğe açık olduklarını söyleyen Estense, yarışın 6 Eylül'de yapılması planlanan Monza'daki İtalyan GP ile arka arkaya yapılabileceğini öne sürdü.

Belçika GP'si şu anda 30 Ağustos'ta gerçekleşecek, ancak ülkedeki etkinlikler 1 Eylül'e kadar yasaklandı.

"Belki de tasarruf etmek ya da takımlara zaman kazandırmak için Monza ile arka arkaya yarış düzenlemek daha kolay olabilir."

"Ama geçen yılın Ekim ayında ve aynı zamanda Kasım ayının ilk yarısında hava oldukça güzeldi. Bu yüzden hava durumundan korkmuyoruz."

"Sanırım insanlar Imola'ya dönmek istiyor. Bu bizim için bir rüya."