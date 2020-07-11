Imola, Portimao ve Hockenheim, 2020 F1 takvimine girmeye hazırlanıyor

Mugello ve Sochi'nin Formula 1'e ev sahipliği yapacağı resmen açıklanmıştı. Şimdi, takvimin geri kalanı üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Formula 1 yönetimi, Amerika kıtasıyla ilgili net cevaplar almaya çalışsa da, COVID-19'la ilgili mevcut durumdan ötürü Brezilya, Amerika ve Meksika yarışlarının yapılma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Kanada da eğer bu üç yarış gerçekleşmezse, ki öyle görünüyor, o zaman iptal edilecek.

Asya tarafında da Şanghay' yarışının kesin olarak iptal edilmesi bekleniyor. Vietnam yarışının iptal edilmesi de çok yüksek bir ihtimal.

F1 bunun üzerine Avrupa'ya odaklanmış durumda.

Portekiz'deki Portimao pisti, F1 yönetimiyle kesin olarak anlaşmış gibi görünüyor ve pist yönetimi yakın zamanda resmi bir açıklama yapılacağını belirttiler.

Portimao'ya ek olarak Imola ve Hockenheim'ın da F1 takviminde yer alması bekleniyor. Böylelikle Sochi'den sonra bu üç yarış gerçekleştirilecek.

Bu 13 yarışa ek olarak Ortadoğu'da (Bahreyn (2) ve Abu Dhabi) üç yarış daha yapılması bekleniyor. Böylelikle takvimde toplam 16 yarış olacak.