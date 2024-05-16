Imola, pist sınırı sorununu çözmek için çakıl havuzlarını geri getiriyor

F1 pilotları bu hafta sonu Emilia Romagna Grand Prix'si öncesinde Imola'yı gezdikleri zaman, kaçış alanlarında çarpıcı değişiklikler fark edecekler.

Pistin önemli bölgeleri yeniden yapılandırıldı ve önceki asfalt kaçış alanları azaltılarak yerlerine çakıl havuzları eklendi.

Piratella'nın çıkışındaki çakıl havuzu artık piste daha yakın.

Ek olarak Acque Minerali'nin dış tarafındaki asfalt da büyük oranda çakıl havuzuyla değiştirildi. Dolayısıyla sürücüler bu virajdan geçerken dikkatli olmak zorunda kalacak.

Variante Alta'nın çıkışında da artık bir çakıl havuzu var, bu da bu alanda yapılabilecek herhangi bir hatanın -Charles Leclerc'in 2022'de attığı spin gibi- dönüşü olmayacağı anlamına geliyor.

Yenilenen kaçış alanları, geçen ay Imola'da düzenlenen ve sağanak yağış nedeniyle bir dizi kazaya sahne olan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışından önce uygulamaya konulmuştu.

Çakıl havuzlarıyla ilgili yaklaşım değişikliği, son yıllarda asfalt kaçış alanların büyümesiyle ilgili bazı tepkiler sonrasında geldi.

Asfalt kaçış alanları sürücülere biraz da olsa hata payı tanıyıp hataların cezalandırılmasına engel olsa da, pist limitlerinin kötüye kullanılmasıyla ilgili sorunlara kapı açtı.

Bu durum geçen yılki Avusturya Grand Prix'sinde zirveye ulaşmış ve yarış boyunca 1200 ihlal tespit edilmişti.

Bu yıl Red Bull Ring pistinde bazı değişiklikler yapılması beklenirken, Monza'nın da bu yılki İtalya GP'si için bazı değişiklikler yapacağı anlaşılıyor.

Imola ayrıca kerblerde de değişiklik yaparak pistin çeşitli virajlarına çift katmanlı kerbler yerleştirdi.

Bunlar 2, 4, 5, 9 ve 19 numaralı virajların sol tarafına ve 3, 6, 11 ve 12 numaralı virajların da sağ tarafına yerleştirildi. Ayrıca 15. Virajın (Variante Alta) çıkışına da eklendi.