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Formula 1 / Özel Haber

Imola padoğundaki şanslı kedi "Formulino"nun sırrı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Üç hafta önce Bahreyn'de yaşanan heyecan verici bir mücadelenin ardından, bu hafta sonu Imola'da Mercedes ile Red Bull arasındaki yakın mücadele devam edecek gibi görünüyor.

Imola padoğundaki şanslı kedi "Formulino"nun sırrı

Lewis Hamilton'ın Max Verstappen'in önünde az farkla zafer kazanmasının ardından her iki takım, bu sene çok küçük farkların büyük fark yaratabileceğini biliyorlar. Yani yarışlarda en ufak bir şans dahi herkes tarafından memnuniyetle karşılanacak.

Imola'da karşınıza çıkan şanslı bir kara kedi bulamazsınız. Ama gri bir tekir kedi karşınıza çıkabilir.

Onun adı Formulino. O, Imola'daki F1 padoğunun gizli kedi kralı.

Geçen seneki Emilia Romagna GP öncesinde Formulino hakkında çok az şey biliniyordu. Takımlar geçen sene Perşembe günü padokta hazırlıklarını yaparken, garajlarda onları sürekli ziyaret eden ve izleyen bir şey vardı.

O dönemde Ferrari adına yarışan Sebastian Vettel Sky Sports'a konuşurken, Formulino onu izleyenlerden birisiydi.

Röportaj esnasında muhabir Ted Kravitz, "Gelip seni görürse, bu iyi şans demektir." demişti.

Ancak Vettel, "Kedileri sevmiyorum. Belki onu sevebilirim. Ona verecek bir şeyim yok. O biraz fazla kilolu gibi..." demişti.

 

Lewis Hamilton, Mercedes takımını çokça ziyaret eden bu kediyi daha sıcak karşıladı. Bir süre Formulino'yu izleyen Hamilton, ardından yanına gitti ve onu okşayarak sevdi.

Hamilton daha sonra kendi işine koyulsa da, Mercedes'in Twitter hesabı kedinin şansına dikkat çekti ve son yaşananlarla "Imola'nın kedisinin kendilerini kutsadığını" belirtti.

 

Formulino'nun Hamilton'a gerçekten şans getirmişti. Yarışın başında 3. olan Hamilton, önünde yer alan Valtteri Bottas ve Max Verstappen'i erken pit stopla geride bırakmayı başardı ve Imola'daki ilk zaferini kazandı.

Vettel ise şanssız taraftaydı. Lastik somunu nedeniyle 13 sn süren pit stopun ardından Vettel, Ferrari'nin evindeki yarışlardan birisinde ancak 12. olabildi.

Hikayenin özeti mi? Imola'nın kedisi, hafta sonundaki F1 yarışının kaderini belirleme gücüne sahip. Twitter'daki hayranlar, bu hafta sonu Vettel ve Formulino arasındaki rekabetin çözülmesi gerektiğini şimdiden konuşmaya başladılar.

 

Geçen seneki performansının ardından Formulino, F1'in ünlü hayvanları arasına girdi. Onlar arasında Hamilton'ın köpeği Roscoe ile bu yazarın favorisi olan ve Alex Albon'un @Albon_Pets adlı Instagram hesabında yer alan, Horsey Albon'un başını çektiği hayvanlar yer alıyor.

Formulino'nun "Imola'nın sahibi" olarak adlandırılan Instagram hesabında, onun pistin yarışa dönüşünü içeren önemli toplantılarda dahi yer aldığı fotoğraflar paylaşılıyor. Yani patron etrafınızdaysa, ona en iyi şekilde davranmalısınız.

 

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarış öncesinde F1 haklı olarak Formulino'ya hak ettiği değeri verdi ve ona VIP padok giriş kartı verdi. Bildiğiniz üzere şu anda padok alanına giriş COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle oldukça sınırlı. Ancak ne olursa olsun Formulino istediğini yapıyor. İsteseler bile, onu kim durdurabilir?

Formulino'nun geçiş kartında onun Imola'nın personellerinden birisi olduğu ve pozisyonunun "kedi" olduğu, etkinliğin tüm günleri için ona erişim hakkı verildiği belirtiliyor. Hatta o, gerçek bir profesyonel gibi padoktan giriş yaparken fotoğraf için poz bile verdi.

Imola'ya doğru ilerlerken güncellemeler, Z-şeklindeki tabanlar ve yüksek ve alçak eğimli araç konseptleri konuşulsa da, gerçek şu ki Formulino bunlardan daha güçlü. Bakalım o Hamilton'ı bir kez daha kutsayacak mı? Ya da Max Purr-stappen bir miktar kedigil servetine sahip olabilir mi? Ya da Max Purr-stappen bir miktar kedi talihine sahip olabilir mi?

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Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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