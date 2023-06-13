Imola organizatörleri, F1 kupa müzayedesi ile sel yardımı için 247.171£ topladı

Geçen ayki yarışın iptal edilmesinin ardından Imola yarışının organizatörleri, İtalyan kuruluşu ASN ve F1 ile pilot ve takım podyum kupalarını bir müzayedede bağışlamak üzere anlaştı.

Buna ek olarak Pirelli pole pozisyonu ödülünü verirken, podyum şampanya tedarikçisi Ferrari Trento da podyumda kullanılan türden bir şişe bağışladı.

Tüm ürünler Barselona'daki İspanya GP hafta sonu boyunca 20 mevcut yarış pilotu tarafından imzalandı ve kupalar da 10 takım patronu tarafından imzalandı.

Müzayede F1 ortağı Memento Exclusives tarafından yürütüldü ve elde edilen gelir Emilia-Romagna bölgesinin Bölgesel Güvenlik ve Sivil Koruma Ajansı'na bağışlandı.

Satış, hayranlar veya koleksiyoncular için, kullanılmamış ve belirli pilotlara verilmiş olsa da modern F1 kupalarını elde etmek için eşsiz bir fırsat sundu.

İmzaların yanı sıra kupalar, Nelson Piquet, Didier Pironi, Patrick Tambay, Alain Prost, Elio de Angelis, Ayrton Senna, Nigel Mansell ve Michael Schumacher gibi 1980'den 2022'ye kadar Imola F1 yarışlarının kazananlarının isimlerini taşıdığı için tarihi bir değere sahip.

George Russell, Mercedes, Imola trophies for Charity Photo by: Formula 1

En yüksek fiyat 71.275£ ile takım podyum kupası için elde edilirken, kazanan pilotun kupası 60.100£'a satıldı. İkinci ve üçüncü sıradaki kupalar sırasıyla 37.325£ ve 32.050£'ye satılırken, her ikisinin de zirvesinde 40,745£ ile Pirelli pole ödülü yer aldı. Ferrari Trento şişesi 11.175£ topladı.

Satışla ilgili olarak Pirelli F1 patronu Mario Isola şunları söyledi: "F1 topluluğu, bir kez daha büyük bir cömertlik göstererek bu müzayede ile Emilia-Romagna'daki kötü hava koşullarının yol açtığı ve sonuçları uzun bir süre boyunca halk üzerinde ağır bir yük oluşturacak olan ciddi hasarlardan muzdarip olanlara bağışlanmak üzere bir miktar topladı."

"Küçük de olsa her türlü yardım faydalı olabilir ve biz de buna katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Memento CEO'su Barry Gough, "Emilia-Romagna Bölgesi Bölgesel Güvenlik ve Sivil Koruma Ajansı'nı destekleyebildiğimiz ve bu değerli amaç için inanılmaz bir meblağın toplanmasına yardımcı olduğumuz için mutluyuz."

"Bu parçaların hepsi 'hayatta bir kez' görülebilecek parçalardı ve bunlardan 247.171£ elde etmek kesinlikle harika." dedi.

Alfa Romeo pilotları Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu tarafından imzalanan posterler Memento web sitesinin Emilia Romagna müzayede bölümünde hâlâ mevcut.