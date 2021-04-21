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Formula 1 / Son dakika

Hill: "Imola, Lewis ve Max’in müthiş mücadelesinin sadece başlangıcı"

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Damon Hill, Emilia Romagna Grand Prix'sinde 1. virajda Max Verstappen'in liderliği almasının Hamilton için “küçük bir kriz” yarattığını düşünüyor.

Hill: "Imola, Lewis ve Max’in müthiş mücadelesinin sadece başlangıcı"

Hamilton, Imola'da kendi standartlarının altında bir pazar günü geçirdi.

İngiliz pilot, yarışa Red Bull sürücülerinin önünde pole pozisyonundan başlamasına rağmen, Verstappen'in ilk virajda yaptığı atak sonucunda 2. sıraya düştü.

Geçiş lastikleriyle başlayan Verstappen ise, 3. sıradan start aldığı halde Hamilton'ın yanında hızla yükseldi ve 1. viraja girerken daha iyi bir yarış çizgisi elde etmeyi başardı.

Hamilton, Verstappen pist pozisyonunu koruduğu için ön kanadından biraz hasar alarak ve liderliği kaybederek kerblerin üzerinden geçmek zorunda kaldı.

Hill'e göre bu durum, Hamilton'ın tehlikede hissetmesine neden oldu.

Eski F1 Dünya Şampiyonu, F1 Nation Podcasti'nde "Bu, Lewis Hamilton için küçük bir kriz yarattı." diye konuştu ve sözlerine şöyle devam etti: “Sanırım sağındaki [Sergio] Perez'in daha büyük bir tehdit yaratmasını bekliyordu ama aslında gerçek tehdit  müthiş bir start alan Max'di."

“Ancak, Max ayağını gaz pedalında tuttu ve önce Lewis'in yanına geçti, sonra onu virajı dışardan almaya zorladı. Bunu izliyordum ve ‘Lewis, hayır, hayır, hayır, oraya değil' diye aklımdan geçirdiğimi söylemeliyim."

“Bence [Lewis] pistin kenarını göz önünde bulundurmalıydı çünkü Max'in iç çizgide olduğu oldukça açıktı. Max'in tüm pisti kullanması kaçınılmazdı ve Lewis'in gidecek hiçbir yeri yoktu.

“Bu onun ön sırasını elinden aldı ve yarışın geri kalanı boyunca onu tehlikeye soktu.”

Hamilton daha sonrasında, yarışta ikinci bir hata yaparak, pistten kayarak çakıl havuzuna girdi ve dokuzuncu sıraya geriledi.

Sonrasında ise bu durumu düzeltti ve ikinciliğe kadar yükseldi. Böylece pilotlar şampiyonasında, Verstappen üzerinde liderliğini sadece 1 puanla korumuş oldu. 

Hill, "Şu anda gördüğümüz durumun sezon boyu devam edecek ve aldıkları puanlar arasındaki fark oldukça azalacak."

"Max bu sefer kazandı. Sadece yarışı kazanmakla kalmadı, aynı zamanda ilk virajı ve startı da kazandı. Lewis, daha geride kaldı." dedi.

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Editör Selin Elif Köse

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