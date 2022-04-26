Imola lastik testinin ilk günü tamamlandı

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2022 sezonunu başlayalı henüz dört yarış oldu ancak Pirelli şimdiden 2023 hazırlıklarına başladı ve bu kapsamda Imola'da özel testler düzenliyor.

Imola'da Emilia Romagna Grand Prix'sinin ardından gerçekleştirilen iki günlük testin ilk gününde piste AlphaTauri, Alfa Romeo ve Alpine çıktı.

Alpine'de direksiyona geçen Esteban Ocon, 2022 A522 ile toplam 122 tur attı ve günün en çok tur atan ismi oldu.

Alfa Romeo'de Zhou Guanyu 120 tur tamamlarken, AlphaTauri ile piste çıkan Pierre Gasly 121 tur tamamladı. Böylelikle üç takım, günü 363 turla tamamlamış oldu.

Testler yarın devam edecek fakat Alpine piste çıkmayacak. Fransız ekibin yerine Ferrari piste çıkarken, AlphaTauri ve Alfa Romeo, testlere kaldığı yerden devam edecek.

Alfa Romeo'da Robert Kubica, AlphaTauri'de Yuki Tsunoda piste çıkarken, Ferrari F1-75'i Carlos Sainz ve Charles Leclerc paylaşacak.

Bu tür testlerde pilotlara kullandıkları lastikler hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor.