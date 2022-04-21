Imola kerbleri, 2022 araçları ile baş ağrıtabilir

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Avrupa sezonunun başlangıcı, şimdiye kadar yarışlara ev sahipliği yapan modern yerlere kıyasla daha agresif kerblere sahip olan Imola pistinde gerçekleştirilecek.

Sürücülerin, geçmişte olabilecek en hızlı tur zamanını elde etmek için Imola kerblerinden çok fazla geçmeleri gerekiyordu ve özellikle şikanlar, düz bir çizgide olduklarında iyi kazançlar sağlıyordu.

Fakat yeni zemin etkili araçlar ile bu hafta sonu daha temkinli bir yaklaşım seçebilirler.

Takımlar, aracın altındaki hava akımından çok fazla performans sağladıkları için, zeminlerini geçmişe kıyasla çok daha yere yakın hale getirdiler.

Yerden yükseklikteki bu azalma, sürücülerin kerblerden geçmişte olduğu gibi agresif bir şekilde geçmeleri durumunda zeminlerine zarar verme riskini ortaya çıkarıyor.

Motorsport.com'a konuşan bir mühendis şunları aktardı: "Eğer geçtiğimiz yıl yapılan yarışın başlangıcına bakarsanız, Lewis Hamilton, Max Verstappen ile çarpışmasını önlemek için 1. virajda kerblerden geçmek zorunda kalmıştı. Bu, 2022 aracında olsaydı zeminine çok kötü hasar verirdi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Takımlar, sürüş yüksekliğini çok fazla artırmak istemiyorlar çünkü bu performans kaybına yol açıyor. Bu yüzden sürücüler kerblere daha nazik davranmak zorunda kalabilirler. Fakat bazıları ise hız bulmak için risk alabilirler.

Alfa Romeo'nun baş yarış mühendisi Xevi Pujolar, sürücülerin kreblere yaklaşırken dikkatli olmaları gerekeceğini doğruladı.

Pujolar, "Bu kesinlikle dikkate aldığımız bir şey ve kısıtlayıcı bir faktör olabilir."

"Bazı durumlarda, aracı ayarlama şeklimizde ve pistin ne kadarını kullanacağımız konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Hafta sonunu etkileyebilir." dedi.

Haas pilotu Kevin Magnussen, ne kadar farklı bir yaklaşım gerekeceğine emin olmadığını ancak bunun takımını engellememesini umduğunu söyledi.

Danimarkalı, "Araçlar daha aşağıda ve daha sert, bu yüzden kerblerden geçmek eski araçlara kıyasla daha zor."

"Umarım yeni araçlarla yaşadığımız zorluk her ne olursa olsun, kerb üzerinden geçmek konusunda yine de rekabetçi bir aralıkta olabiliriz. Dediğim gibi, bence aracımız her anlamda çok güçlü. Bu yüzden sorun olmayacaktır." dedi.