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Formula 1 / Son dakika

Imola, iki günlük yarış hafta sonu ile F1 takvimine geri dönecek!

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Imola, iki günlük yarış hafta sonu ile F1 takvimine geri dönecek!
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Tem 2020 14:01

Imola, kesin zaman çizelgesi henüz belli olmasa da Ekim ayında F1 takviminde yer alacak ve iki günlük bir yarış hafta sonu şeklinde gerçekleştirilecek.

Beklendiği gibi F1’in patronları, cuma günü yaptıkları açıklamada Amerika kıtasındaki yarışların gerçekleştirilmeyeceğini ve Nurburgring, Portimao ve Imola’da yarışlarının planlandığını belirttiler.

Nurburgring 11 Ekim’de Eifel Grand Prix’sine, Portimao 25 Ekim’de Portekiz Grand Prix’sine ve Imola da 1 Kasım’da Emilia Romagna Grand Prix’sine ev sahipliği yapacak.

Portimao ile Imola yarışlarının art arda gerçekleştirilecek olması ve iki pistin arasında 2400km olması sebebiyle F1, takımlara fazladan bir gün izin vermeye karar verdi ve Imola hafta sonu sadece cumartesi ve pazar günlerinde gerçekleştirilecek.

Antrenman turları ve sıralamalar için nasıl bir format uygulanacağı henüz belli değil ancak FIA ile bu konuda görüşmeler devam ediyor.

 

F1 ayrıca Portekiz GP için sınırlı sayıda taraftara izin verecek gibi görünüyor. Pist tam kapasitede doldurulmayacak ancak yine de on binlerce taraftarın gelmesine izin verileceği umuluyor.

Nurburgring, Portimao ve Imola’nın takvime eklenmesi, F1’in 2020 için artık doğrulanmış 13 yarışa sahip olduğu anlamına geliyor. Sezonun Aralık ayında, Bahreyn’deki çift yarış ve Abu Dhabi’deki tek bir yarışla tamamlanması bekleniyor.

Bu yarışlar, F1’in televizyon kontratlarını yerine getirmesi için gerekli olan minimum 15 yarışlık şartı yerine getirmesi için yeterli olacak.

Ancak Asya kıtasında, Kasım ayında Vietnam veya Malezya’da ek bir yarış olma ihtimali de bulunuyor.

2020 Formula 1 takvimi (sadece ilk 13 yarış)

Tarih Pist
5 Temmuz Red Bull Ring, Avusturya
12 Temmuz Red Bull Ring, Avusturya
19 Temmuz Hungaroring, Macaristan
2 Ağustos Silverstone, Britanya
9 Ağustos Silverstone, Britanya
16 Ağustos Barcelona, İspanya
30 Ağustos Spa, Belçika
6 Eylül Monza, İtalya
13 Eylül Mugello, İtalya
27 Eylül Sochi, Rusya
11 Ekim Nurburgring, Almanya
25 Ekim Portimao, Portekiz
Kasım 1 Imola, İtalya

 

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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