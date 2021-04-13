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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Imola için heyecanlı olan Ricciardo: "McLaren'a beklediğimden daha hızlı alışıyorum"

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, Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Imola öncesi verdiği demeçte, yarış hakkında olumlu konuştu ve takıma beklediğinden daha hızlı adapte olduğuna dikkat çekti.

Imola için heyecanlı olan Ricciardo: "McLaren'a beklediğimden daha hızlı alışıyorum"

Daniel Ricciardo, Renault'da geçirdiği iki yılın ardından bu yıl McLaren'a geçti ve ilk yarışından puanla ayrılmayı başardı.

Avustralyalı pilot, tek turda takım arkadaşını mağlup etse de, yarışta hızlı olan taraf Lando Norris'ti.

Geçen yıl Imola'da podyuma çıkan Ricciardo, Emilia Romagna GP öncesi şöyle konuştu: "Bahreyn'deki olumlu başlangıcın ardından araca geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İlk yarışta iyi bir sonuç aldık ve takımla ilk yarışımın harika hissettirdiğini söylemeliyim."

"Biraz şanssızdım çünkü yarıştan sonra arabanın hasar gördüğü ortaya çıktı. Ayrıca MCL35M hakkında öğrenmem ve kavramam gereken hâlâ birkaç şey var, ki bunları öğrenmek biraz vakit alıyor. Ancak bana kalırsa ortaya çıkarabilecek hâlâ önemli miktarda performans olduğuna eminim."

"Bu sağlam başlangıcın üstüne nasıl daha fazlasını ekleyebileceğimizi anlamak için fabrikada çok çalışıyoruz. Araçta rahat hissetmek için birkaç yarışa ihtiyacım olduğunu düşünüyordum, fakat önceki yıllarla kıyasladığımda ve birinci yarıştan sonra aynı noktaya baktığımda, şimdi çok daha iyi hissediyorum. Bu yüzden bunun gerçekten umut verici olduğunu düşünüyorum."

"Bir sonraki yarış Imola'da yapılacak ve orada, elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bu, hataya müsamaha göstermeyen ve hem hızlı hem akıcı bir düzeni olan ikonik eski tarz bir pist."

"Geçen yıl podyuma çıktığım yarıştan sonra oraya döneceğim için çok heyecanlıyım. Bu hafta sonu takıma yardım etmek ve puanlar için mücadele edebilmek adına geçen yılki deneyimimi kullanmayı planlıyorum." 

Lando Norris ise, Bahreyn'deki dördüncülüğün getirdiği mutlulukla Imola'ya geliyor.

"Sezona, Bahreyn'de iyi bir takım sonucu alarak başladık. Hedefimiz, her yarışta gelişmeye ve performansımızdan maksimumu çıkarmaya devam etmek olacak. Bizi daha rekabetçi hale getirebilecek bu ekstra potansiyeli ortaya çıkarabilmek adına, üzerinde çalışmamız gereken hâlâ pek çok alan var. Ancak bu adımları atabilmek için zorlamaya devam ediyoruz."

"İlk yarış, bu sezon rekabetin gerçekten ne kadar güçlü olduğunu gösterdi ve bu da oldukça heyecanlandığım bazı pist üstü savaşlarına yol açacak."

"Bu yıl yeniden Imola'ya dönmek harika. Her zaman olduğu gibi sıralama turları ve yarışa mümkün olan en iyi şekilde hazırlanabilmek için pist üstündeki zamanımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Imola'da geçiş sınırlı olduğu için pist üstü pozisyonu çok önemli olacak."

"İlk viraj geçiş yamak için en iyi yer olacak ve pist dar olduğu için bunu başka yerlerde yapmak zor olabilir."

"Bu hafta sonu performansımızı göstermek ve daha fazla puan kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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