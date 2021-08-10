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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Imola, Formula 1'le çok yıllık bir sözleşme yapmayı istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Imola pisti, Formula 1'le uzun vadeli yeni bir kontrat istiyor ve bu konuda spor yönetimiyle görüşüyorlar.

Imola, Formula 1'le çok yıllık bir sözleşme yapmayı istiyor

Imola geçen yıl COVID-19 pandemisi sonrası oluşturulan yeni takvimde yer almıştı ve bu yıl bir kez daha takvime dahil oldular.

Bu tarihi pistin normal şartlar altında takvime dönmesi pek olası görünmüyordu ancak bazı yarışların takvimden çıkması üzerine, Avrupa'da bulunan bu pist F1 için ideal bir yer haline geldi.

Gerçekleştirilen her iki yarış da kapalı kapılar ardında yapılsa da, Formula 1 yönetimini epey memnun etti ve şu anda takvime kalmaları yönünde görüşmeler var.

İtalyan Emilia Romagna bölgesinin başkanı Stefano Bonaccini, yarışın önümüzdeki yıllarda Formula 1'de kalmasını umuyor.

Resto del Carlino'ya konuşan Bonaccini, "Önümüzdeki birkaç yılı kapsayan yeni bir anlaşma yapmam için beni aramalarını bekliyorum." "

"Bu konuda benim de şüphelerim vardı ama Bakan Luigi Di Maio'nun önümüzdeki birkaç yıllık süre zarfında her yıl milyonlarca euro ödemek istediğini görebiliyorum"

"Formula 1'in sonraki yıllarda da Imola'da kalmasını istiyor çünkü Grand Prix sadece Emilia-Romagna'ya değil, İtalya'ya adanmış durumda ve adı Mede ın Italy."

"Tribünlerde taraftarların olduğu bir Imola Formula 1 yarışının nasıl olacağını hayal edin. Umarız Formula 1 yarışı birkaç yıl bizimle kalır. Bundan sonra aşı olan seyircileri davet edebileceğiz." dedi.

Emilia Romagna GP F1 branding

Emilia Romagna GP F1 branding

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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