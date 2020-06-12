Imola, Formula 1'e ev sahipliği yapmak için gerekli lisansı aldı!

Imola pisti, Formula 1'e ev sahipliği yapabilmek adına önemli bir adım daha atmış gibi görünüyor.

Pisti, gerekli kalite ve güvenlik standartlarına getirme konusundaki çalışmaların ardından FIA, efsanevi pistin 1. Sınıf lisansının yenilendiğini Imola'ya bildirdi ve bu konudaki belgeleri bugün itibariyle pist yönetimine gönderdi.

Imola'nın Formula 1 yarışlarını organize edebilmesi için bu yenilemeye ihtiyacı vardı ve artık Formula 1'le yapılan görüşmelerde, yarışın piste gelmesinin önünde hiçbir engel kalmamış oldu.

Şimdilik bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmiyor ancak bu konuda atılan adımlar, pist yönetimini memnun etti.

Imola'nın patronu Uberto Selvatico Estense, "Bu yenilemeyle birlikte, FIA'nın ihtiyaç duyduğu parametreleri içerisinde barındıracak bir Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapabileceğiz. Umarız bu rüya, gerekli kurumların ve bölgelerin ortak çalışmasıyla birlikte gerçeğe dönüşebilir." dedi.

Bu yarış için en mantıklı tarih 13 Eylül, yani Belçika ve İtalya GP'den sonraki hafta olacak. Ancak bu tarihte Imola'ya sadece 100 km uzaklıktaki Misano'da MotoGP yarışının yapılması planlanıyor.

Bu da işleri karıştırıyor.

Yarış taraftarsız gerçekleşse bile bölgenin aynı hafta sonu iki etkinliğe ev sahipliği yapması zor olacak.

F1 aynı zamanda Ferrari'nin sahibi olduğu Mugello ile de görüşmeler yapıyor.