Imola, Formula 1 anlaşmasını 8 Şubat'ta imzalayacak

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Emilia Romagna Grand Prix'si, 2025 yılına kadar Formula 1'de kalmasını sağlayacak yeni kontratı imzalamaya çok yakın. Resmi anlaşma 8 Şubat'ta imzalanacak ve efsanevi pistin 2025 yılına kadar takvimde kalacağı kesinleşecek. Taraflar bir orta yol bulduğu için resmi imza da artık formaliteden ibaret.

İtalya Otomobil Kulübü Başkanı Angelo Sticchi Damiani, 24 Nisan'da yapılması planlanan yarış için devletten maddi destek alabilmek ve Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ile anlaşmak için çok çabaladı.

Takvimde, Imola'nın yanında yıldız işareti vardı ve sözleşmenin müzakere edildiği belirtiliyordu. Fakat artık her şey tamamlandı ve nihai anlaşmanın 8 Şubat'ta tamamlanması bekleniyor. Böylelikle Imola'nın mevcut takvimdeki yeri ve 2025 yılına kadar sporda kalacağı kesinlik kazanacak.

Anlaşmanın nihai olarak imzalanmasıyla birlikte 2022 yarışının biletleri satışa çıkacak ve Imola, takvime döndüğü 2020 yılından bu yana ilk kez seyircili şekilde yapılacak.

Şu anda dünya, Omicron varyantıyla boğuşuyor fakat Emilia Romagna GP organizatörleri, Bahar aylarında vaka sayılarının azalmasını ve tribünlerde pek çok taraftar olmasını umuyorlar. Şimdilik tribün kapasitesinin yüzde kaçının kullanılacağı belirsiz.