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Formula 1 / Emilia Romagna GP Son dakika

Imola, Formula 1 anlaşmasını 8 Şubat'ta imzalayacak

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Imola pisti, 24 Nisan'da yapılması planlanan Emilia Romana GP biletlerini satışa sunmaya hazır. Şimdi Angelo Sticchi Damiani'nin FOM ile müzakere ettiği sözleşmenin onaylanması bekleniyor.

Imola, Formula 1 anlaşmasını 8 Şubat'ta imzalayacak
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Emilia Romagna Grand Prix'si, 2025 yılına kadar Formula 1'de kalmasını sağlayacak yeni kontratı imzalamaya çok yakın. Resmi anlaşma 8 Şubat'ta imzalanacak ve efsanevi pistin 2025 yılına kadar takvimde kalacağı kesinleşecek. Taraflar bir orta yol bulduğu için resmi imza da artık formaliteden ibaret.

İtalya Otomobil Kulübü Başkanı Angelo Sticchi Damiani, 24 Nisan'da yapılması planlanan yarış için devletten maddi destek alabilmek ve Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ile anlaşmak için çok çabaladı.

Takvimde, Imola'nın yanında yıldız işareti vardı ve sözleşmenin müzakere edildiği belirtiliyordu. Fakat artık her şey tamamlandı ve nihai anlaşmanın 8 Şubat'ta tamamlanması bekleniyor. Böylelikle Imola'nın mevcut  takvimdeki yeri ve 2025  yılına kadar sporda kalacağı kesinlik kazanacak.

Anlaşmanın nihai olarak imzalanmasıyla birlikte 2022 yarışının biletleri satışa çıkacak ve Imola, takvime döndüğü 2020 yılından bu yana ilk kez seyircili şekilde yapılacak.

Şu anda dünya, Omicron varyantıyla boğuşuyor fakat Emilia Romagna GP organizatörleri, Bahar aylarında vaka sayılarının azalmasını ve tribünlerde pek çok taraftar olmasını umuyorlar. Şimdilik tribün  kapasitesinin yüzde kaçının kullanılacağı belirsiz.

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