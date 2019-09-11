Imola, F1’e ev sahipliği yapmak istiyor

Geçtiğimiz senelerde San Marino GP’ye ev sahipliği yapan Imola, geçirdiği geliştirme çalışmalarının ardından yeniden F1’e ev sahipliği yapabileceğini gösteren Birinci Sınıf statüsüne sahip olmuştu. Pist, sonuncusu 2006’da olmak üzere toplamda 26 kez F1’e ev sahipliği yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde F1’e ev sahipliği yapmak istediğini açıklayan Mugello pisti ise daha önce hiçbir F1 yarışına ev sahipliği yapmadı ancak sonuncusu 2012’de olmak üzere testlere ev sahipliği yapmıştı. Pist ayrıca düzenli olarak MotoGP’ye ev sahipliği yapıyor.

F1, geçtiğimiz günlerde İtalya GP’yi Monza’da tutmaya devam edecek yeni bir anlaşma imzalamıştı. Buna göre Monza 2022’ye kadar F1’e ev sahipliği yapacak. Imola ve Mugello ise kendi yarışlarını düzenlemeye ilgi duyduklarını belirttiler.

F1, takvimi genişletmeye açık ve bunun için çokça aday var. Bu iki pistten biri takvime girerse İtalya’da ikinci bir yarış olacak ancak ismi muhtemelen San Marino GP zamanlarındaki gibi farklı olacak.

Imola pistinin patronları, pist tasarım şirketi Dromo’ya pistin padok misafirhanesini yenilemekle görevlendirdi. Pist, yaptığı açıklamada F1’i piste geri getirme konusunda “mücadele etmeye hazır olduklarını” söyledi.

Pistin patronu Uberto Selvatico Estense, “ACI başkanı Angelo Sticchi Damiani’nin İtalya’da Formula 1’i sürdürmek için yaptığı büyük çalışma, bizim tarihi pistimizde bile kırmızı araçları ve bütün eğlenceyi yeniden görme olasılığını doğurabilir.”

“Böyle bir sonuç elde etmek için, Monza’da ve Mugello’da olduğu gibi, bölgesel kurumların ve büyükşehir kurumlarının tam desteğini almak esastır.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Mugello, pistte gerçekleşen etkinliklerin yerel ve bölgesel ekonomiye yaklaşık 130 milyon Euro katkıda bulunduğunu belirten bir ekonomik etki çalışmasının sonucunu açıklamıştı.