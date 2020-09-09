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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Imola, F1'e dönüşünde 13 bin bilet satmayı hedefliyor

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Imola, F1'e dönüşünde 13 bin bilet satmayı hedefliyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Imola, 1 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışında 13 bin bilet satmayı hedeflediğini açıkladı.

2006'dan beri Formula 1'e ev sahipliği yapmayan Imola, San Marino GP olarak bu sene takvimde kendisine yer buldu.

Yarışın seyirciye açık olması konusunda henüz resmi doğrulama yapılmasa da, organizatörlerin bu konuda izin aldığı belirtildi.

Bu sene ilk defa, bu hafta sonu Mugello'da gerçekleştirilecek Toskana GP'de seyirci olacak. Organizatörler 10 bin bilet satmayı hedefliyordu ancak 3000 bilet sattılar.

Birkaç gün önce de Türkiye GP organizatörü açık alan biletlerini günlük 30 TL olarak açıklamıştı. İstanbul'daki tribün biletlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Intercity'nin hedefi piste 100 bin civarında seyirci getirmek.

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Imola organizatörleri ise 13 bin normal biletin yanında 500 Paddock Clup misafiri, 500 yerel sponsor misafiri ve 300 devlet yetkilisi misafir etmeyi planlıyor.

Imola'daki yarışta cuma antrenmanları olmayacağı için, organizatörlerin planladığı hedefe ulaşabilmesi için pazarlama açısından çok büyük iş başarması gerekiyor. San Marino GP hafta sonunda F2 ve F3 yarışlarının da olmaması işi zorlaştıracak.

Motorsport.com'a konulan Imola pist patronu Uberto Selvatico, "F1 severler için efsane ve sıra dışı bir etkinlik olacak."

"Tribünlere farklı bir şekilde ulaşabilmek için park konusunda farklı çözümler önerdik."

"Pistteki tüm tribünleri kullanacağız. Sosyal mesafe kurallarına uymak için 3 koltuk boşluk olmasını planlıyoruz. Tribündeki insanların açık havada olduklarını da düşünürsek, herkes için güvenli olacak."

"Bu açıdan bir bir tribün için 1000 insan planlıyoruz ve her tribünün kendi park alanı olacak. Bu şekilde sağlık açısından her şey kontrollü ve güvenli olacak." dedi.

Imola, Mugello'nun yarışa yaklaşımından gerekli dersleri çıkardığını açıkladı. Mugello ilk başta bilet fiyatlarını çok yüksek tutmuştu. Ancak gerekli ilgi görülmeyince bilet fiyatları ucuzlatıldı ve yüksek fiyattan alanlara iade sözü verildi.

Selvatico, "Geçmişte Monza'nın sunduğu fiyatların aynısını hedefliyoruz. Bizim stratejimiz bu yönde olacak. Biz, yerel halka yarışı görme fırsatı sunmak için özel bir şey sunmak istiyoruz."

"Biz bu bölge ve buradaki insanlar için çalışıyoruz. Açıkçası gösteri için bir standart olması lazım, bu yüzden çok ucuz olmayacak. Ancak insanların da bunu anlayacaklarını düşünüyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Editör Adam Cooper

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