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Formula 1 / Son dakika

Imola, F1 yarışını "seyircisiz" yapmayı planlıyor

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Imola, F1 yarışını "seyircisiz" yapmayı planlıyor
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, Editör

2021 sezonunun ilk Avrupa yarışı olan Imola, beklendiği üzere yarışı seyircisiz şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Formula 1, COVID-19 pandemisi ve karantina süreci nedeniyle Avustralya GP'yi yıl sonuna ertelerken, yeni sezon Bahreyn'de başlayacak.

Çin GP'nin ertelenmesiyle Şanghay yarışının yerini Imola aldı ve yarış, Avrupa takviminin ilk yarışı olacak.

Yarış için planlanan tarih 18 Nisan ve o tarihe kadar COVID-19 durumunun olumlu yönde seyretmesi beklenmiyor. Şu anda dünyanın pek çok yerinde aşılama çalışmaları başlasa da, taraftarlı bir yarış düzenlemek için henüz çok erken olduğu düşünülüyor.

İtalya'daki Emilia Romagna bölgesinin başkanı Stefano Bonaccini, yarışın büyük ihtimalle seyircisiz ya da kısmi seyircili yapılacağını doğruladı.

Bonaccini, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Tam kapasiteli bir yarış mümkün görünmüyor. Ancak o tarihte halkın sınırlı şekilde de olsa tribünlerde yer almasının mümkün olmasını umut ediyoruz." diyerek en azından belli sayıda taraftarın yarışa alınmasını umduğunu dile getirdi.

Öte yandan yarışın resmi adının "Made in Italy and Emilia Romagna GP" olacağını da dile getirdi.

 
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Editör Kemal Şengül

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