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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Imola, F1 takvimine dönmeye yakın

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Son iki yılda, Formula 1 takvimine sonradan dahil olan Imola, takvimde kalıcı bir yerde elde etmek için görüşmelerini sürdürüyor ve yakında nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Imola, F1 takvimine dönmeye yakın

Formula 1, 2006'dan sonra ilk kez 2020 yılında Imola'ya geri dönmüştü. Yarış, pandemi sebebiyle iptal edilen bir dizi yarışın ardından takvime döndü ve aynı sebeple bu yıl da arka arkaya ikinci kez yarışlara ev sahipliği yaptı.

Bu yılki yarışa Made in Italy and Emilia Romagna Grand Prix adı verildi ve değişken şartlarda yapılan yarış, taraftarların takdirini kazandı.

Şimdi Imola'nın 2022 takviminde yer alıp almayacağı bilinmiyor ancak Emilia Romagna bölgesine göre, F1 maceraları bu iki yılla bitmeyecek. Şu anda arka planda, Imola yarışının kalıcı hale getirilmesi için görüşmeler yapılıyor.

Bölgenin başkanı Stefano Bonaccini'ye göre, şu anda masada en az 2025 yılına kadar devam edecek olan yaklaşık dört yıllık bir sözleşme planı var.

Bonaccini, “Bölge olarak, en yüksek prestijli spor etkinliklerine ev sahipliği yapma konusunda bir süredir son derece başarılıyız ve umarım yakında Imola pistinde sabit bir Formula 1 yarışına sahip olacağız."

"2020 ve 2021'deki yarışlarının ardından, hükümete bir teklifte bulunduk. Fikir, 2022 ile beraber uzun yıllar boyunca takvimde kalıcı bir yere sahip olmak."

"Yakında buna olumlu bir yanıt almayı umuyorum. Bu tarihi ve harika bir başarı olacak. Aynı zamanda hem Imola hem Emilia-Romagna'nın tüm taraftarları ve halkı için de harika olacak." dedi.

Bazı kaynaklara göre anlaşma kesin ve yakın zamanda duyurulacak. Hatta bunun cumartesi olacağını söyleyenler dahi var.

Son dönemde Imola'nın, Fransa GP'nin takvimdeki yerini alacağı yönünde söylentiler bulunuyordu.

Imola signage at the top of a grandstand

Imola signage at the top of a grandstand

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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