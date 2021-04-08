Imola, F1 takviminde kalıcı olmak istiyor

Imola, geçen yıl pandemi sonrası bazı yarışların takvimden düşmesiyle birlikte 2021 takvimine katılmıştı.

Bu yıl Çin yarışının iptal edilmesinin ardından İtalya'daki pist bir kez daha Formula 1 takvimine dahil edildi. Ancak Imola'nın normal şartlar altında Formula 1'in istediği ücreti verebileceği düşünülmüyor.

Yine de Imola'nın patronu ve eski Minardi takımının sahibi Giancarlo Minardi, takvimde kalıcı olmak için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

Sözlerine, yarışa verilen "Formula 1 Pirelli Gran Premio Del Made In Italy E Dell'Emilia Romagna" adı hakkında değerlendirme yaparak başlayan Minardi, “Bu yıl yarışımızın uzun bir adı var ama bizim için çok şey ifade ediyor."

"Yarışın Pirelli ve bölge yetkililerinin desteğini aldığını gösteriyor. Herkes Imola'nın İtalya'nın çok önemli bir bölgesinde bulunduğunu biliyor. Bir şekilde otomobillerle bağlantılı olan her şey burada yer alıyor."

"COVID-19 nedeniyle kolay olmasa da her şeyi olabildiğince iyi şekilde organize etmeye çalışıyoruz. Destek yarışı yapmamıza izin verilmiş durumda fakat maalesef piste taraftar davet edemeyeceğiz. Geçen yıl, Imola'daki yarış muhteşemdi ve umarım önümüzdeki hafta sonu da aynısını göreceğiz."

"Kurallar bir ülkede birden fazla Grand Prix düzenlenmesine izin veriyoruz ve biz de Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmaya devam etmek istiyoruz. Takvimde kalıcı bir yere sahip olmayı umuyoruz, ancak bunu başarmak henüz mümkün değil. Şimdi Grand Prix'yi en iyi şekilde organize edebildiğimizi göstermeliyiz. Sonrasında gelecekte bizi nelerin beklediğini göreceğiz."

Giancarlo Minardi, yarıştan bir hafta önce Formula 1 ile beraber geleneksel yarış festivali Minardi Day'i düzenlemek istediğini, ancak kısıtlamalar nedeniyle Ağustos ayına ertelediklerini belirtti.

Minardi, "Minardi Day taraftarlar olmadan yapılamaz ve umarım Ağustos ayında böyle bir fırsata sahip oluruz. Her yıl binlerce taraftarın geldiği böyle bir etkinliğimiz olması harika. Umarım bu yıl da bu festivale sahip oluruz." dedi.