İtalya, Imola'yı Formula 1 takviminde tutmak istiyor

İtalya, geçen yıla kadar sadece bir yarışa ev sahipliği yapıyordu, ancak COVID-19 nedeniyle bazı yarışlar iptal edildi ve hem Imola hem de Mugello, geçen yılki takvimde yer aldılar.

Bu yıl, Çin'den boşalan yere yine Imola geçti ve takvimde toplamda iki İtalya yarışı oldu.

Imola, geçtiğimiz hafta sonu heyecanlı ve bol olaylı bir yarışa ev sahipliği yaparken, yetkililer takvimde kalıcı olmayı hedefliyorlar.

Yarış organizatörleri, bu kapsamda gelecek yılki potansiyel yarışın seyircili yapılmasını da istiyorlar. Bu bağlamda Stefano Domenicali ile bir görüşme gerçekleştiren İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio'ya güveniyorlar.

Di Maio, “Made in Italy'yi daha da tanıtmamızı mümkün kılan bu etkinlikten oldukça memnunum."

"Imola yarışına inandıkları için [Emilia Romagna Bölgesi'nin Başkanı Stefano] Bonaccini ve Emilia Romagna bölgesine teşekkür etmem gerekiyor."

“Gelecek yıl Imola'da tekrar bir yarış düzenlemeye çalışacağız. Monza ile beraber kalıcı olmasını istiyoruz. Bunlar F1'in kökleri. Imola'yı müze olarak değil, Formula 1'in geleceği olarak görmek istiyoruz.”



"Imola yarışı, muhteşem bir spor etkinliği ve dünyaya İtalya'nın sahip olduklarını tanıtmak için ideal bir platform. Şimdi Emilia-Romagna bölgesi Başkanı Stefano Bonaccini ile beraber bu yarışı Formula 1 takviminde tutmak için her şeyi yapıyoruz."

"Umarız bu yılki yarış, burada taraftarsız geçen son yarıştır ve gelecek yıl tribünlerde yeniden seyirciler olur. Ancak çoğu şey aşılanma oranına bağlı olacak." dedi.