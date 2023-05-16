Imola F1 padoku sel tehdidi nedeniyle tahliye edildi

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, bölgede uzun süre yağan yağmurun nehir seviyesinin yükselmesine neden olmasının ardından padok ve TV yerleşkesinin biriken sudan etkilendiğini gösterdi.

Devam eden kötü hava koşulları, etkinliğin tehdit altında olabileceği spekülasyonlarına yol açtı.

Emilia Romagna bölgesi son haftalarda fırtınalardan kötü bir şekilde etkilendi ve Pazartesi günü Sivil Koruma Dairesi kırmızı alarm uyarısı yayınlayarak Salı günü boyunca 100 mm ve Çarşamba günü geç saatlere kadar 150 mm yağmur yağacağını öne sürdü.

Tahminler Pazar günkü yarışa kadar yağmurun devam edebileceğini gösteriyor.

Bölgedeki durumu görüşmek üzere Ulusal Kriz Birimi ile yerel siyasetçiler arasında bir toplantı düzenlendiği belirtildi: "Kırmızı alarmdan etkilenen bölgelerde, belediye başkanlarının yarın için, kıyılara ve heyelan bölgelerine yakın olanlardan başlayarak risk altındaki okulların ve yolların kapatılmasını öngörebileceği paylaşıldı."

"Vatandaşlara mümkün olduğunca seyahat etmekten kaçınmaları ve mümkün olan yerlerde uzaktan çalışma yöntemine başvurmaları çağrısında bulunuyoruz."

Yarışların başlamasına daha birkaç gün olmasına rağmen bu öneri, İtalya ve diğer ülkelerden binlerce yarışseverin yarış öncesinde bölgeye gelmesi ihtimaliyle çelişiyor.

Ayrıca otoparkların ve seyirci alanlarının suyla dolması nedeniyle kullanılamaması ihtimali de var.