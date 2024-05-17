Imola, F1 2024 sezonunun kalanı için "çok büyük bir hafta sonu" olacak

Lando Norris'in yenilenmiş aracıyla Miami GP'de Verstappen ile yarışın sonunda verdiği mücadeleyi kazanarak ilk galibiyetini elde etmesinden iki hafta sonra, Red Bull'un da aralarında bulunduğu birçok takım, sezonun ilk Avrupa ayağı olan Imola'ya en yeni geliştirme paketleriyle gelmeye hazırlanıyor.

İtalya'ya gitmeden önce podcast yayınında konuşan Karun Chandhok, sekiz haftada altı yarışın yapılacağı sezonun bir sonraki aşaması için hafta sonunun öneminin altını çizdi.

Chandhok, "Gerçekten ilginç olacak çünkü bu Avrupa'daki ilk yarış ve Ferrari'nin zaten bir yükseltme yaptığını biliyoruz. Bir çekim günü yaptıklarını gördük ve internette resimler de vardı."

"Helmut Marko'dan duyduğumuz üzere Red Bull bu hafta sonu için çok büyük bir güncelleme getirecek."

"Mercedes de bir şeyler getirecek, Aston Martin de bir şeyler yapacaktır."

"Sezonun ilk kısmı olan denizaşırı yarışları geride bıraktık, altı yarış tamamlandı ve şu an sezonun çeyreği bitti. Geliştirmelerin etki göstermesi için henüz erken."

"Şampiyonluk için Max Verstappen'i kimsenin mağlup edebileceğini düşünmüyorum ancak istediğimiz şey diğer pilotların da yarış kazanabilmesi. Verstappen'in geçen yıl olduğu gibi bütün yarışları kazanmasını görmek istemiyoruz. Belli pistlerde ve belli koşullarda en azından diğer pilotların da mücadelede olmasını görmek istiyoruz."

"Bu hafta sonu F1 2024 için epey önemli çünkü sıradaki Avrupa yarışlarının tonunu da belirleyecek." dedi.

Ryo Hirakawa, McLaren MCL36 Fotoğraf: Davide Cavazza

McLaren arka arkaya galibiyet alabilecek mi?

Norris'in Miami zaferinin önemini değerlendiren Benjamin, McLaren'ın zirvede kalıcı olabileceğini söyledi.

Benjamin, "Bence bu gerçek bir dönüm noktası olabilir."

"Sadece bu sezon için değil gelecek sezonlar için de heyecanlıyım. McLaren geçen yıl Avusturya'da getirmiş olduğu yükseltme ile 'Merhaba, partiye hoş geldiniz' dedi ve bunu yine tekrarladılar. Ancak bu yılki temelleri çok daha iyiydi."

"Norris ve Piastri bu sefer Imola'da tam bir yükseltme alacaklar. McLaren'in her hafta meyden okuduğunu hissediyorum."

"Belki Red Bull ve Max Verstappen'i her yarışta geçemeyebilirler ancak bence Red Bull artık endişelenmeye başlayacak." dedi.

Chandhok ise Norris'in 2021 ve 2022 yıllarında üçüncü olduğu Imola'da McLaren'ın büyük işler başarmasını bekliyor.

Karun, "Norris her zaman Imola'da iyi olmuştur."

"Hatırladığım kadarıyla 2021'de turu silinmişti ama sıralamalarda epey hızlıydı ve yarışta da podyuma çıkmıştı."

"Miami'de geliştirdikleri araç Imola'da da hızlı olacak. Miami aslında McLaren'a uygun bir pist değildi ama araç gerçekten çok hızlıydı."

"McLaren'ın Imola'da iyi bir yerde olacağına dair düşüncelerim çok iyimser." dedi.

Red Bull, son olarak Ferrari'nin arka arkaya iki zafer elde ettiği Temmuz 2022'den bu yana ilk kez üst üste yarış günü mağlubiyetlerinden kaçınmayı hedefliyor.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Davide Cavazza

Ferrari, yükseltmeleriyle birlikte kendi evindeki mücadeleye ortak olabilecek mi?

Ferrari bu hafta sonu kendi evinde, Çin ve Miami'de McLaren tarafından gölgede bırakıldıktan sonra, Red Bull'a en yakın rakip takım olduğunu bir kez daha kanıtlamak istiyor.

İtalyan takımının yaptığı yükseltme ile Imola'da tehdit olup olamayacağı sorulduğunda Chandhok, "Özellikle McLaren'ın yapmış olduğu yükseltmenin tur zamanını 0,4 saniye geliştirdiği göz önüne alındığında, her şey mümkün."

"Ferrari'nin yükseltmesi ne kadar büyük? Red Bull'un yükseltmesi ne kadar büyük? Bu soruları şu an cevaplamak imkansız. Hava durumu yine belirsiz gözüküyor. Çoğu günde %49-60 yapış ihtimali olduğunu gördüm ve bu da yarışı biraz etkiliyebilir."

"2021 ve 2022 yıllarında Imola'da yağışlı bir hafta sonu vardı. Hatta geçen seneki yarış bölgede yaşanan sel felaketinden dolayı iptal oldu."

George Russell, Mercedes W15 Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes'in uzun süren atılım arayışı devam ediyor

Mercedes'in de W15'e ekleyeceği daha fazla güncelleme var ve istikrarlı bir form ile gelişmiş tempoya sahip olup 2024'ün önde gelen takımlarına meydan okuyabilecek düzeye gelmek istiyorlar.

Mercedes bu sezon henüz bir Grand Prix'yi beşincilikten daha iyi bir dereceyle bitiremedi ve Markalar Şampiyonası'nda Mercedes motorunu kullanan McLaren'ın 60 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyorlar.

Chandhok, eski şampiyon takımın hala "büyülü çözümü" aradığına inanırken, Benjamin ise Mercedes'in hala iyi durumda olmadığını düşünüyor.

Benjamin, "Miami'de yükseltmeler getirdiler. Kendileri söyledi, takımdan bazılarıyla da konuştum. Araca büyük bir kanat takmışlar ve bunun düzlüklerde hızlarını düşüreceğini biliyorlardı."

"Ancak tüm bunlar göz önüne alındığında, mücadele ve iyi bir puan açısından Hamilton için sezonun en iyi hafta sonlarından biriydi. Mercedes'in bulunduğu yer ilk 10'un alt basamakları ve ben hala kaybolduklarını hissediyorum."

"Evet, daha fazla yükseltme getirebilirler ancak bu durum bir noktada kafanızı duvara çarpıyormuş gibi hissettiriyor." dedi.