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Formula 1 / Son dakika

Imola, Çin GP'nin ertelenen tarihinde yarış düzenlemek istiyor

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Imola, Çin GP'nin ertelenen tarihinde yarış düzenlemek istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
17 Şub 2020 21:39

Imola pisti, Çin GP'nin takvimdeki ertelenen tarihinde yarış düzenleme teklifinde bulundu ancak pistin patronu dahi bu teklifin gerçekleşebileceğinden emin değil.

Pist yetkilileri, olası bir fırsatın ortaya çıkması halinde yarış düzenlemek istediklerini İtalya Otomobil Federasyonu Başkanı Angelo Sticchi Damiani'ye bildirdi.

Imola pisti, San Marino GP adıyla en son 2006'da Formula 1 takviminde yer almıştı ancak o günden beri pist F1 yarışı düzenleme konusunda pek umutlu olmadı. 2016'da bir dönem Monza'nın yerine takvime dönme konusunda lobi çalışmaları yapılsa da bu planlar hayata geçmedi.

2011 Mart ayında Imola, Bahreyn'de yaşanan direniş nedeniyle GP2 Asya yarışının iptal edilmesi sonucu benzer bir fırsata sahip olmuş ve GP2 yarışlarına ev sahipliği yapmıştı.

Motorsport.com'a konuşan Imola Başkanı Uberto Selvatico Estense, "Bunu ayarlamak çok zor olacaktır ancak pist hazır. Geçmişte olduğu gibi grand prix yarışlarına ev sahipliği yapmak için çok hızlı ilerleyebiliriz. Tabii ki en iyi halimizde olmayız ancak gerekli olması halinde hızlı bir şekilde hazırlanırız."

"F1 yarışları için pistimiz onaylı. Pit binaları iyi durumda. Misafirhane konusunda bazı eksiklerimiz olabilir ancak gerekli olması halinde çok hızlı bir organizasyon yapabiliriz." dedi.

Selvatico Estense, bu istekliliğine rağmen lojistik ve ticari sorunlar nedeniyle bu ihtimalin düşük olduğunu kabul ediyor.

"Bu bir nevi imkansız görev ancak neden olmasın? Liberty isterse her şey mümkün. Ben hayal kurmayı seven birisiyim! Her zaman bu tür bir fırsatın gelebileceğini umdum. Çok zor ancak neden olmasın?" dedi.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, bilet satışının da çok iyi olmayacağı düşünülürse Imola muhtemelen yarış ücreti için yüksek bir meblağ ödemeyecektir.

Selvatico Estense, "Tabii ki diğerlerinin ödediği parayı ödememiz mümkün değil. Ancak geçmişte GP2 serisi yarışında da aynısı oldu. Organizatörler bizden sorunu çözmemizi istediler. Onlarla bir anlaşmaya vardık ve yarışlar mümkün oldu."

"Bay Sticchi Damiani ile konuştuğumda, sadece zamanın değil paranın da önemli olduğunu söyledi."

"Ancak politik açıdan da iyi bir dönemdeyiz. Bölgede yeni bir başkanımız var. Çok önemli bir spor organizasyonundan bahsediyoruz. Bu açıdan insanlar elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Ancak yeterli olur mu bilmiyorum." 

"San Marino adını kullanma fırsatımız var. Geçmişte ilgili kişilerle görüştüm ve hepsi buna onay verdiler. Bu yüzden, bunun bir sorun olacağını sanmıyorum." dedi.

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Editör Adam Cooper

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