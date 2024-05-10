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Formula 1 Miami GP

Imola, 2025'ten sonra da F1 takviminde kalmak istiyor

Imola yönetimi, kontratın sona ereceği 2025 sezonunun ardından da F1 takviminde kalma planı ypaıyor.

Ezel Tan
Güncel:
Imola sign

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

1988'den bu yana Enzo and Dino Ferrari'nin adını taşıyan Imola pisti, 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Emilia-Romagna Grand Prix'si ile 31. kez F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl İtalya'nın kuzeyindeki bölgeleri etkileyen sel felaketi nedeniyle bu yarış yapılamamıştı fakat bu yıl herhangi bir sorun beklenmiyor.

Bir gün önce yaklaşan yarışla ilgili bir basın toplantısı düzenlendi.

Imola Belediye Başkanı Marco Pannieri şunları söyledi: “Bölgemiz için çok zor bir yıl olan geçen yılın ardından,  gücümüzü gösteren bu tarihi yarışa bir kez daha ev sahipliği yapıyoruz."

"Şehir tamamen hazır ve bu etkinlik öncesinde ciddi yatırımlar yaptık. Bu, iki büyük yarış pilotu Roland Ratzenberger ve Ayrton Senna'nın anısına saygı göstermeye devam etmek için bir fırsat...”

Imola pistinin Liberty Media ile yaptığı sözleşme önümüzdeki yıl sona eriyor ve ACI'yi yöneten Angelo Sticchi Damiani, bu kontratın uzatılması için görüşmelerin halihazırda devam ettiğini söylüyor.

Damiani, “Elbette bu konu Formula 1 ile görüşülmeye başlandı, ancak durumun zor olduğu açık."

"Fakat umut var ve yarışın 2026'da da yapılmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz."

"Bu ileriye doğru atılmış küçük bir adım olacak ama her şey önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde Avrupa'da neler olacağına bağlı."

"Şampiyona takvimi değişiyor, bir dizi yeni aday ülke var, bu da şu anda yarışlara ev sahipliği yapan bazı pistlerin risk altında olduğu anlamına geliyor. Bu her şeyden önce Avrupa pistleri için geçerli. Fakat mücadele etmeliyiz."

"Stefano Domenicali harika bir iş çıkardı ve çıkarıyor, ona minnettar olmalıyız çünkü pandemiden sonra Imola'yı şampiyonada tutmak bizim için kolay olmadı,." dedi.

Emilia-Romagna Bölgesi Başkanı Stefano Bonaccini de Enzo and Dino Ferrari'nin gelecekte Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

“Imola yarışını takvime geri getirme fikrini konuştuğumuz zaman bize bunun imkansız olduğu söylendi."

"Tour de France'ın açılış bölümlerinin bizim bölgemizden geçmesini istediğimizde de bunun imkansız olduğu söylendi."

"Formula 1'in de burada kalacağından emin olabilirsiniz.”

Imola track overview

Imola track overview

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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