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Formula 1 / Son dakika

Imola, 2021 takvimine girmeye hazırlanıyor

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Imola, 2021 takvimine girmeye hazırlanıyor
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, Editör

Pek çok İtalyan kaynağa göre Formula 1 yönetimi, F1'e ev sahipliği yapması için Imola ile anlaştı.

Imola, son olarak 2006 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmış ve 2020 yılında pandemi sayesinde takvime geri dönmüştü.

Pistin yapısı gereği hızlı virajlara sahip olması, pilotların epey hoşuna gitti ve sürücüler yarışın yapılmasına büyük destek verdiler.

Takvimde Nisan ayında boş bir yer vardı ve bu yer için Imola'nın adı geçiyordu. Ayrıca Portimao'nun adı da bu boş yer için anıldı.

İtalyan FormulaPassion başta olmak üzere pek çok kaynak Imola'nın Formula 1 takvimine dönme konusunda F1 yönetimiyle anlaştığını duyurdu.

Buna göre Imola, 16-18 Nisan tarihleri arasında Formula 1'e Emilia Romagna GP adı altında ev sahipliği yapacak.

Bu yarış aynı zamanda Avrupa sezonunun ilk yarışı da olacak.

Resmi açıklamanın bugün İtalya Otomobil Kulübü başkanı Angelo Sticchi Damiani ve pistin yeni patronu Giancarlo Minardi'nin de katılacağı bir basın toplantısıyla yapılması bekleniyor.

Ayrıca Portimao'nun F1'e dönüşü de artık neredeyse kesin gibi görünüyor.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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