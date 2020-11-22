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Formula 1 / Son dakika

Imola, 2021 takvimindeki boş yere geçmeyi hedefliyor

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Imola, 2021 takvimindeki boş yere geçmeyi hedefliyor
Ekleyen:
, Editör

Imola pisti, 2021 takviminde Vietnam'dan boşalan yere geçmek istiyor ve arka planda ikinci İtalya yarışı için çalışmalar var.

2021 F1 takviminde toplam 23 yarış olacak fakat 22 yarış belli olmasına rağmen, Vietnam takvimden çıkarıldığı için takvimde bir yarışlık boş yer oluştu.

Bu yarış için çok sayıda aday olsa da, Portimao veya Türkiye'nin bu boşluğu doldurması bekleniyordu.

İtalya, bu yıl Mugello, Imola ve Monza ile üç ayrı yarış düzenledi. Imola pisti, geçişe müsait olmasa da nispeten iyi bir yarışa ev sahipliği yaptı ve şu anda takvime girmek için F1 yönetimiyle görüşme halinde.

Bu, Portimao, İstanbul Park ve Imola'nın tek yarışlık yer için savaştığı anlamına gelse de, Imola'nın F1'in istediği yüksek ücreti verebileceği düşünülmüyor.

Buna karşılık İtalya Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Angelo Sticchi Damiani, ikinci bir İtalya yarışı istediklerini ve bunun için çalışmalar bulunduklarını belirtti.

Damiani, "2021'de İtalya'da iki Formula 1 Grand Prix'si düzenlemek istiyoruz."

"Daha önce onaylanmış olan Monza yarışına ek olarak, Imola'yı da takvime dahil etmeye çalışıyoruz."

"Çok zor olsa da bunu gerçekleştirebilmeyi umuyoruz." dedi.

Türkiye, Ramazan'a denk gelmesi ve mevcut yasaklardan ötürü Nisan ayında F1 yarışı düzenlemeye sıcak bakmıyor.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında şöyle demişti: “Nisan ayındaki yarışın yerine İstanbul’da yarışın yapılıp yapılmayacağı konusu masaya geldi. Biz bunu istemedik. İkinci bir yarışı da seyircisiz yapmayı kaldıramayız."

"Aynı soğuk hava ve iklim Nisan ayında da geçerli olabilir. Haziran ve Eylül ayı arasında ılıman bir havada yarışın yapılmasını tercih ediyoruz. 10 ay sonraya atarsak seyircili yapabiliriz."

"Ramazan’la alakalı hiçbir problemimiz yok. Ama bu sosyalleşme de Ramazan ayında çok fazla olamayacağı için de bu yüzden de tercih etmiyoruz.”

 
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Editör Kemal Şengül

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