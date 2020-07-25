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Formula 1 / Son dakika

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor

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Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor
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Çeviren: Abdullah Çelik
25 Tem 2020 14:30

Imola pistinin patronu Uberto Selvatico Estense, 2020 F1 takviminde yer alacak olan pistin 2021'de de takvimde yer alması için her şeyi yapacaklarını söyledi.

F1 sonunda daha önceden San Marino GP'ye ev sahipliği yapan Imola pistinin 31 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında takvimde yer alacağını resmi olarak duyurdu.

Senenin başında Çin GP'nin iptal edilmesinin ardından takvime girmeyi hedefleyen Imola, böylece istediğini başarmış oldu.

Deniz aşırı yarışlarının çoğunun iptal edilmesinin ardından Imola; Mugello, Nürburgring ve Portimao ile birlikte takvime girmiş oldu.

Motorsport.com'a konuşan Selvatico Estense, "Yıllardır bu amaç uğrunda çalışıyorduk. Uzun süredir F1 yönetiminden insanlarla görüşüyoruz ve sonunda istediğimiz hedefe ulaştık."

"Geçmişimiz çok önemli. F1 için çok ünlü bir yarışız. Sadece COVID sayesinde değil, F1'in taraftarların gerçekten tutkunu olduğu tarihi pistlere dönmesi gerektiği için bu fırsat karşımıza çıktı."

"Gelecek sene de bir fırsat bulabilmek için F1'le görüşüyoruz ancak her şeyi yarıştan sonra netleştireceğiz. İsteğimiz çok açık." dedi.

Selvatico Estense, ilerleyen süreçte kısıtlamaların hafifletilmesiyle yarışa az sayıda da olsa seyirci alabileceklerini umuyor.

Estense, "Sağlık bakanı cuma günü yapmış olduğu açıklamada, bu seneki etkinliklerin Eylül ayı itibariyle seyircilere açılabileceğini söyledi."

"Bu yüzden tribünlerin seyircilere açılması için dua ediyoruz ancak henüz her şey kesin değil. Her gün değişiklikler oluyor. Bu yüzden bir tahminde bulunmak çok zor. Bizim isteğimiz etkinliğin seyirciye açık şekilde olması yönünde ancak kim bilir?"

"Geçen sene yarışla aynı dönemde hava şartları fena değildi. Bu açıdan çalışabiliriz. Açıkçası o dönemde İtalya yaz gibi olmuyor ancak yine de seyircilerin girmesine izin verilirse, yarış insanlar için çekici olabilir." dedi.

Michael Schumacher, Ferrari 248F1, Fernando Alonso, Renault R26

Michael Schumacher, Ferrari 248F1, Fernando Alonso, Renault R26

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Estense ayrıca, 11-13 Eylül tarihleri arasında Toskana GP'ye ev sahipliği yapacak Mugello ile rakip olacaklarını düşünmüyor.

Estense, "F1'in aynı zamanda Mugello ile görüştüğünü biliyorduk. Aramızda bir rekabet yok. Biz Mugello ile en iyi şekilde planı yapmaya çalıştık."

"İlk planın Monza ile arka arkaya yarış yapmak olduğu doğru ancak ardından Ferrari, 1000. yarışlarını Mugello'da kutlamak istediğini belirtti. Ardından farklı bir çalışma gerekti. İtalya'da 3 yarış destansı bir şey. Bunun bir kez daha olacağını sanmıyorum."

"Bulunduğumuz bölge bizi görüşmelerin başından beri destekliyor. Bu sene aynı zamanda Misano'da MotoGP yarışı yapılması için de çok para harcandı. MotoGP sayesinde bu durum mümkün oldu." dedi.

Yarış için pistte büyük değişiklikler olmayacağını belirten Estense, iki günlük program için "Bu yeni bir şey olacak. F1 bizi, bu yeniliği Imola'da denemek istedikleri konusunda bilgilendirdi. Yeni bir format denemek istiyorlar ve bu bize uygun." dedi.

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Editör Adam Cooper

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