Imola, 2020 F1 takvimine girmek için çalışmaya devam ediyor

F1 araçları bugün Imola Pisti'ne döndü ve hem Pierre Gasly hem de Daniil Kvyat, AlphaTauri ile piste çıktı.

Imola patronu Uberto Selvatico Estense de bu özel günde açıklamalarda bulundu.

Şu anda Eylül ayında Monza'daki yarıştan sonra Mugello yarışının yapılma ihtimali daha yüksek görünüyor. Ancak Estense, Imola hakkındaki umudunu yitirmedi.

Enstense, "Imola'nın DNA'sında F1 var ve bu pistte F1'in tarihi yatıyor, bunu unutulmamalı ve haklı olarak bundan gurur duymalıyız. İleriye baktığımızda ve bu ciddi kriz anında yerel ekonomiye göz attığımızda, amacımız bu yıldan itibaren Imola'ya en iyi seriyi geri getirmek."

"Dünyanın her yerinden F1 taraftarlar için en mantıklı ve en uygun çözüm, kesinlikle Imola gibi, büyük medya etkisi olan pistleri kullanmak olacak. Belki de Monza ve Mugello ile birlikte İtalya’daki efsane üçlü olmalı."

“Bu yılın Nisan ayından bu yana, yerel ve bölgesel kurumlar ve F1 ile birlikte bu hipotez üzerinde büyük bir özveri ve tutkuyla çalışmaya başladık. Ulusal spor otoritesinin de bu sezon için adaylığımızı desteklemesini umuyoruz.”

AlphaTauri bugün Imola'da iki araçla çalıştı. Testte hem mevcut AT01 hem de 2018 STR13 kullanılırken, Kvyat, testten sonra pistin F1 yarışı için ideal olacağını söyledi.

“Imola özel bir pist ve bu uzun aradan sonra bir F1 aracının direksiyonuna böyle bir pistte döndüğüm için çok mutluyum. Burayı biliyorum, çünkü 2010'da tek koltuklu araçlarla ilk testlerimden birini burada yaptım."

“Bazı güzel ve hızlı virajlarda sürmek gerçekten harika. Ben bu pistin kesinlikle F1 takviminde olması gerektiği görüşündeyim."

Pierre Gasly ise şunları ekledi: “Bu kadar uzun bir aradan sonra tekrar pistte olduğum için çok mutluydum. Piste çıkmayı gerçekten özledim ve bu yüzden sürüş yapmaya hazırdım. Hevesli ve mutlu uyandım ve bu gece mutlu uyuyacağım."

"Ayrıca en sevdiğim pistlerden biri olduğu için Imola'da sürmek çok özeldi. Şimdi Avusturya için hazır olduğumuzu düşünüyorum."