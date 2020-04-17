Immobile ve Poulter, F1'in Sanal Çin Grand Prix'sine katılacak

Formula 1'in düzenlediği sanal yarışa katılacak isimler yavaş yavaş belli olurken, bugün dört yeni ismin daha yarışa katılacağı açıklandı.

20 gerçek F1 pilotundan yedisinin - Lando Norris, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Alexander Albon, George Russell, Carlos Sainz ve Nicholas Latifi- bu yarışta yer alacağı açıklanmıştı.

Ayrıca Juan Manuel Correa, Thibaut Courtois ve Ben Stokes'un da yarışta yer alacağı açıklandı.

Şimdi ise Renault'nun Sanal F1 yarışına Ian Poulter ve Guan Yu Zhou ile katılacağı açıklandı. AlphaTauri ise Liam Lawson ve ünlü futbolcu Ciro Immobile ile yarışa katılacak.

Böylelikle gridde Courtois ve Immobile gibi, futbol dünyasının iki önemli ismi yer alacak.

Yarış Pazar günü TSİ 20:00'de gerçekleştirilecek.