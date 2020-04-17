Immobile ve Poulter, F1'in Sanal Çin Grand Prix'sine katılacak
paylaşım
yorumlar
Ünlü futbolcu Ciro Immobile ile ünlü golfçü Ian Poulter, bu hafta sonu yapılacak Sanal Çin Grand Prix'sine katılacaklar.
Formula 1'in düzenlediği sanal yarışa katılacak isimler yavaş yavaş belli olurken, bugün dört yeni ismin daha yarışa katılacağı açıklandı.
20 gerçek F1 pilotundan yedisinin - Lando Norris, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Alexander Albon, George Russell, Carlos Sainz ve Nicholas Latifi- bu yarışta yer alacağı açıklanmıştı.
Ayrıca Juan Manuel Correa, Thibaut Courtois ve Ben Stokes'un da yarışta yer alacağı açıklandı.
Şimdi ise Renault'nun Sanal F1 yarışına Ian Poulter ve Guan Yu Zhou ile katılacağı açıklandı. AlphaTauri ise Liam Lawson ve ünlü futbolcu Ciro Immobile ile yarışa katılacak.
Böylelikle gridde Courtois ve Immobile gibi, futbol dünyasının iki önemli ismi yer alacak.
Yarış Pazar günü TSİ 20:00'de gerçekleştirilecek.
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Immobile ve Poulter, F1'in Sanal Çin Grand Prix'sine katılacak
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
69 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
|
17:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
|
21:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
|
18:00
12:00
|
|Sıralama
|
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
|
21:00
15:00
|
|Yarış
|
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
|
21:10
15:10
|
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler
|
3 Eyl - 6 EylBiletler
Slayt Şov