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Formula 1 / Son dakika

Ilott resmen açıkladı: "2021'de F1'de olmayacağım"

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Ilott resmen açıkladı: "2021'de F1'de olmayacağım"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 2 sürücüsü Callum Ilott, önümüzdeki sezon Formula 1'de yer almayacağını doğruladı.

22 yaşındaki ılott, Ferrari'nin genç sürücü programının bir parçası ve şu anda Formula 2 Şampiyonası'nı ikinci sırada götürüyor.

İngiliz sürücünün adı, takımların Ferrari ile olan bağlantıları göz önüne alındığında, 2021 için hem Haas hem de Alfa Romeo koltukları için anılıyordu.

Ilott, geçen ay Eifel Grand Prix'sinde Alfa Romeo ile ilk antrenman seansında yer alacaktı. Ama kötü hava şartları buna engel oldu.

F2 şampiyona lideri ve diğer Ferrari sürücü akademisi pilotu Mick Schumacher'in yakın zamanda Haas'la anlaştığının açıklanması beklenirken, Ilott'un F1'de yer almayacağı Pazartesi günü İngiliz pilotun kendisi tarafından doğrulandı.

Ilott, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ”2021'de F1'de yarışmayacağımı açıklamanın zamanı geldi."

"Açıkçası bunu birkaç haftadır biliyorum. Hayal kırıklığına uğradım, ama daha çok çalışacağım ve 2022'de gerçekleştiğinden emin olmak için ne gerekiyorsa yapacağım."

“Şimdi kazanmak istediğim bir şampiyonluk var.” dedi.

Ilott'un duyurusu, Schumacher'in gelecek yıl F2'den F1'e geçecek tek Ferrari sürücüsü olacağının bir başka işareti.

Ilott'un Uni-Virtuosi'deki takım arkadaşı ve Renault Akademisi sürücüsü Guanyu Zhou, Ilott'un yazısına cevap olarak, "Bu adam F1 koltuğunu hak etti.” yazdı.

Haber, ılott'un geleceğini belirsiz hale getiriyor. Eğer bu yıl F2'de şampiyon olursa, gelecek burada yarışamayacak.

Bir başka Ferrari sürücüsü Robert Shwartzman'ın 2021'de F2'de kalması bekleniyor. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F2
Pilotlar Callum Ilott
Editör Luke Smith

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