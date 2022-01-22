Ilott: “Piastri 2023 sezonunda F1’de koltuk bulamazsa, alt serilere haksızlık edilmiş olur”

2020 Formula 2 sezonunda şampiyonayı Mick Schumacher’in hemen ardında ikinci olarak tamamlayan Ilott, Formula 1’e yükselmeyi başaramasa da Ferrari, Alfa Romeo ve Haas ile test sürüşlerine çıkmıştı.

2022’de ise Juncos Hollinger Racing ile IndyCar’da tam zamanlı olarak yarışacak.

Ilott, tek koltuklu serilerin basamaklarını tırmanırken şampiyonlukları kaçırsa da Piastri, 2021’nin sonunda toplamda 3 şampiyonluk kazanmıştı. Avustralyalı pilot, Formula 3 ve Formula Renault şampiyonluklarına, çaylak sezonunda kazandığı Formula 2 tacını da ekledi.

Fakat Alpine Akademisinin bir üyesi olan Piastri, 2022’de ana seride koltuk elde edemedi ve Alpine’in yedek pilotu rolünü üstlendi.

Ilott, “Geçmişteki hikayelere bakılırsa bazı yetenekli genç sürücülerin [F1’e yükselemediği] benzer durumlar oldu ve her zaman bunun sizin başınıza gelmeyeceğine inanırsınız ama günün sonunda hayat böyle.”

“Fakat Oscar için durum biraz farklıydı çünkü bu sene için yeterli desteğe sahip değildi, bu yüzden bu açıdan çok şaşırmadım.”

“Ancak bu senenin sonunda sonraki sezon için koltuğu olmazsa bu bir sürpriz olur çünkü bir sene pistten uzakta kalabilirsiniz, başka sürücülerde de bunu gördük ama bu senin sonunda koltuğu olmazsa çok şaşırırım.”

“Bu Formula’nın destek serilerine ve tek koltuklu seriler basamaklarına haksızlık etmek olur.” dedi.

Ayrıca Ilott, tek koltuklu seriler yolculuğunda yükselmeye çalışırken “çok yalnız bir süreçten” geçtiğini kabul etti.

İngiliz pilot, “20 koltuk var ve bunların çoğu kendini kanıtlamış ve bu koltuğu hak etmiş pilotlarla dolu. Yine de günün sonunda çok pahalı.”

“Takımlar için çok pahalı. Sponsorlar için çok pahalı. Bu pakete uymanız gerekiyor ve maalesef her zaman bu olmuyor.”

“Bu aslında bireysel bir spor ve ne yazık ki genç sürücüler için, mesela benim için, bu dünyanın nasıl işlediğini keşfetmek çok yalnız bir süreçti.”

“IndyCar benim için yeni bir başlangıç ve harika bir fırsat olacak. Buna bu şekilde bakmak istiyorum ve umarım burada güzel bir kariyerim olur.” ifadelerini kullandı.

Callum Ilott, Ferrari 1 / 1 Fotoğraf: Ferrari