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Formula 1 / Miami GP Haberler

Ilott, Miami'de Alfa Romeo yedek pilotluğuna geri dönüyor

IndyCar sürücüsü Callum Illott, bu haftasonu WEC'de yarışacak Robert Kubica'nın yerine Alfa Romeo tarafından yedek pilot görevi için Miami'ye çağırıldı.

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Ilott, Miami'de Alfa Romeo yedek pilotluğuna geri dönüyor
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Ilott'un Alfa Romeo'ya dönüşü şu an için tek seferlik, ancak Kubica'nın müsait olmadığı diğer yarışlarda da takımın kendisiyle iletişime geçmesi ve kendisini yeniden bu görevde görmemiz oldukça yüksek bir ihtimal.

Geçtiğimiz sezon Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası olarak Alfa Romeo yedek pilotu rolünü Kubica ile paylaşan Ilott, Portekiz ve Avusturya GP'lerinde 1. antrenman seansında piste çıkmıştı.

Ilott 2022 sezonu öncesi Ferrari bünyesinden ayrıldı, dolayısıyla bu sezon F1'de yürüteceği herhangi bir rol Maranello'dan bağımsız olacak. 

Motorsport.com'a konuşan Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, "Callum takımın bir parçası, geçtiğimiz sezon da bizimle birlikteydi."

"Takımı oldukça iyi tanıyor. Aracı ne kadar iyi tanıdığından şüpheliyim, fakat takım konusunda hiçbir şüphem yok. Onunla oldukça yakın ilişkilere sahibiz, geçmişte bizimle iyi işler çıkardı."

"Yarıştan yarışa değişkenlik gösteren bir şekilde bizimle birlikte olacak. Onun kendi programı da var, dolayısıyla kendisini rahatsız etmek istemiyorum. Fakat ABD'de yarıştığımız bir hafta sonunda bizimle birlikte olması makul bir durum."

"Robert'ın müsait olmadığı zamanlarda Callum'un bizimle birlikte olması oldukça mantıklı bir karar. Herhangi bir sözleşmeye ihtiyacımız yok -o ailenin bir parçası." dedi.

Callum Ilott, Alfa Romeo Racing C41

Callum Ilott, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ilott ise, Miami'de takıma yeniden katılma ve F1'e yeniden ayak basma şansını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Ilott, "Zaten yarışta yer almak istiyordum. İki hafta önce beni aradılar, bu yüzden ABD'de olmam oldukça işime yaradı. Takıma yardım edebilecek ve padokta bulunabileceğim.

"Bu aracı simülatörde en son test ettiğimde muhtemelen gelişiminin henüz ilk aşamalarındaydı. Birçok sistem önceki yıllara çok benziyor, ancak açıkçası aracın temeli epey farklı."

"Geri dönmek ve aylardır görmediğim bazı insanları görmek güzel. Bir süredir bu ortamda, F3 veya F2'deydim, dolayısıyla birçok kişiyi tanıyorum."

"Bu yüzden geri dönüp insanlarla güzel zamanların tadını çıkarmak ve bir şekilde F1'e dahil olabilmek harika. Bu biraz canlandırıcı." dedi.

Bir gün F1 yarış koltuğuna oturacağına dair hala umutları olup olmadığı sorulduğunda Ilott, "Bu konuda Nyck de Vries'den alıntı yapacağım, çünkü onun da dediği gibi aktif olarak bir koltuk aramıyorum. F1'e bakış açım bu şekilde."

"Indy'de iyi bir kariyer yolu çizmiş durumdayım. Bir F1 koltuğu aramak için çok fazla enerji harcayabilirsiniz ve son iki yıldır harcadığım enerjinin karşılığını alamadım. Bu yüzden sadece tadını çıkarmak için buradayım.” dedi.

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